Bergkamp à Arsenal : Un terrien nommé Dennis

The Non-Flying Dutchman

« On voyageait dans de méchants petits avions qui tremblent tout le temps. Ma phobie est devenue si grave que je regardais le ciel pendant les matchs à l’extérieur pour voir quel temps il faisait. Y avait-il des nuages à venir ? Parfois, j’étais préoccupé par le vol retour pendant que je jouais au football » .

Photo collector Denis #Bergkamp dans un avion C'était en 94 lors de la coupe du monde en Amérique. pic.twitter.com/wxw3CqncZG — DI Ruscio Domenico (@dondiruscio) April 2, 2016

Terre-à-terre

« Il avait un chauffeur. Quand on allait loin à l’étranger, il partait la veille après l’entraînement tandis que le reste du groupe bougeait le jour-même. Mais quand il jouait en semaine, ça condamnait souvent le match du samedi à cause de la fatigue » .

Par Gabriel Joly

Propos de Gilles Grimandi recueillis par GJ

. Cette confession, c’est celle de Dennis Bergkamp, livrée un soir d’octobre 1996. Ce jour-là, l’attaquant néerlandais est au Pays de Galles avec sa sélection pour un match de qualification au Mondial 98. Pour s'y rendre, il a fait la route jusqu'aux Pays-Bas afin de rejoindre le camp d'entraînement, puis est revenu à Cardiff en voiture, seul, pendant que l'équipe prenait l'avion. Terrorisé par les engins volants, Bergkamp n'aurait pas été un aussi grand monsieur du football si Arsenal avait manqué de compréhension au moment de sa signature.Cette phobie de l’avion, Dennis Bergkamp l’a eue quasiment depuis le début de sa carrière à cause d’un traumatisme datant de 1989. Alors qu’il est encore à l’Ajax, un crash aérien au Suriname ôte la vie à son coéquipier Lloyd Doesburg.D’origine surinamienne, ce dernier était convié comme de nombreux joueurs à se rendre au pays pour un match d’exhibition contre une équipe locale. Ruud Gullit et Frank Rijkaard étaient également invités, mais leurs clubs avaient préféré qu’ils déclinent la proposition. Touché par cette tragédie, Bergkamp ne s'est plus senti aussi à l’aise dans les airs, mais le Hollandais a continué de voler malgré tout. Il faut dire que c’était obligatoire s'il voulait se rendre au Mondial américain de 1994. Lors du vol transatlantique avec la sélection hollandaise, il y aurait cependant eu de grosses turbulences et même une alerte à la bombe causé par une mauvaise blague d’un journaliste. De quoi complètement perturber Bergkamp, déjà pas rassuré par ses précédentes expériences en Italie. Après la Coupe du monde, le buteur connaît justement un trou d’air lors de la saison 1994-1995 avec l’Inter., a expliqué le principal concerné dans son autobiographie, parue en 2013.En échec, en partie à cause de cette peur qui le déconcentre sur les terrains, Bergkamp est poussé vers la sortie par l'Inter lors de l’été 1995. Connaissant le potentiel du joueur, Arsenal saute sur l’occasion et en fait même la recrue la plus chère de son histoire. En position de force pour négocier, le Hollandais demande une clause très particulière dans son contrat : une interdiction formelle de le forcer à monter dans un avion. Qu'importe si cela lui coûte 100 000 livres chaque mois. Autrement dit, Bergkamp fait une croix sur les matchs à l’extérieur non accessibles par voies terrestres., raconte Gilles Grimandi, son coéquipier chez lesde 1997 à 2002.. Cette particularité lui a d’ailleurs valu le surnom de, dérivé de celui de Johan Cruyff.Lors de ses trois premières saisons au club, sa peur ne le pénalise pas plus que ça. Bergkamp fait la plupart des trajets en voiture et la destination la plus exotique de Premier League, en l’occurrence le St James’ Park de Newcastle upon Tyne, n’est qu’à trois heures de train. L’affaire se corse à partir de 1998, quand Arsenal commence à régulièrement se qualifier pour la Ligue des champions., se souvient Gilles Grimandi.S’il ne comprend pas vraiment la peur irrationnelle de Bergkamp, Arsène Wenger continue toutefois à faire confiance à son buteur, qui plafonne autour des 30 matchs en championnat chaque saison. Avant une rencontre décisive contre la Fiorentina pour sortir de la phase de groupes de Ligue des champions en 1999, l’Alsacien ne lui laisse pour autant pas le choix., prévient l’Alsacien. Le Néerlandais parcourt donc les plus de 1500 kilomètres qui séparent Londres de Florence pour repartir avec un 0-0 peu arrangeant. Il fera également le déplacement à Barcelone quinze jours plus tard. Deux de ses rares déplacements en Europe lors de ses années londoniennes.Même s’il manque une flopée de rencontres, son talent lui permet de rester un leader du vestiaire et un titulaire difficile à déloger pendant de nombreuses saisons., juge Grimandi.. En sélection, sa peur le bloque rarement puisque son équipe est suffisamment forte pour assurer à l’extérieur sans lui. Toutefois, si sa participation à l’Euro 1996 en Angleterre, à la Coupe du monde 1998 en France et à l’Euro 2000 entre la Belgique et ses Pays-Bas ne posent pas de problème, le Mondial suivant en Asie serait, selon certaines rumeurs, la cause de sa retraite internationale précoce, à l’âge de 31 ans. Mais visiblement ces heures passées seul dans les transports lui ont permis de songer à d’autres manières de voler sur le terrain. Peut-être même que ce 2 mars 2002, dans un train le menant de Kings Cross à Newcastle, il avait pensé, durant trois heures, à ce contrôle grand pont enrhumant un défenseur, qui l’amènerait au septième ciel.