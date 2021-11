Deniz Undav, l'attrait de l'Union

Pour son retour dans l'élite après 48 ans de disette, la romantique Union Saint-Gilloise décoiffe la Pro League belge en treize journées : leader, meilleure attaque, meilleure défense... Et si le prometteur Dante Vanzeir affole le Plat pays, son comparse Deniz Undav (25 ans), débarqué de D3 allemande en surpoids et en John Doe il y a un an, n'est vraiment pas en reste. Objectif : recouvrir d'or et de confettis les briques du stade Joseph-Marien en mai prochain.

Avis aux amateurs de sensations fortes. Cette année, le parc d'attraction à ne surtout pas louper est installé au sud de Bruxelles. Plus précisément du côté de l'Union Saint-Gilloise, qui asperge de foot champagne leset autres quadrupèdes du pays, et se prend à songer, toutes voiles dehors, à un exercice de rêve. Une des recettes du succès ? Une doublette offensive décoiffante formée de Dante Vanzeir, le meilleur buteur belge d'Europe, et Deniz Undav, posé sur son grand huit en championnat (huit pions, huit offrandes)., lançait ce dernier en septembre. Deux mois plus tard, la première place de l'USG et les stats de chacun confirment des dires finalement loin d'être présomptueux. Il y a un an, les deux Unionistes défilaient dans l'anonymat à l'échelon inférieur. Une évolution graduelle pour Vanzeir, espoir de 23 piges convoqué pour la première fois par Roberto Martínez avec les Diables rouges, mais beaucoup plus surprenante pour Undav, tank germano-turc de deux ans son aîné et longtemps sans référence.Débarqué libre chez les Jaune et Bleu en juillet 2020, Deniz Undav devait être le seul à croire en son éclosion. Car avant de rallier la D1B, c'est à un statut d'que le gamin d'Achim, passé entre autre par l'académie du Werder Brême entre 2007 et 2012, semblait s'acoquiner. En cause, notamment, une hygiène de vie placée sous le signe du double F, flemme & frites, au détriment de celle beaucoup plus restrictive du footeux avide de forme et de fitness., raconte Undav au sujet de son passage au SV Meppen, en 3.Liga, l'antichambre de l'antichambre du football allemand.Ce qui peut sonner comme une forme de résignation tacite, n'est en réalité que la conséquence d'un événement antérieur : une blessure handicapante au tibia, peu après son arrivée à l'Eintracht Braunschweig, à 20 ans. Au sein du, Undav doit faire une croix sur quatre mois de compétition et se retrouve en réserve. À la relance à Meppen donc, deux heures au sud-ouest de la maison, le Bas-Saxon finit par s'exprimer au terme de deux saisons complètes. Avec un ratio d'un but tous les deux matchs en 34 rencontres lors du second exercice (2019-20), il perce enfin le plafond de verre de la Regionalliga. Mais il sait aussi qu'il doit changer sa façon de vivre et de consommer pour vraiment décoller.Même s'il lui a fallu 670 minutes pour marquer en deuxième division belge, Deniz Undav avait déjà mis les points sur les i et les barres sur les t au moment de s'engager avec le club de la Butte. Histoire de couronner le travail de sape et le recrutement malin de l'USG, le Teuton d'ascendance turque s'est d'abord laissé séduire par le décor « britannique » du quartier Saint-Gilles, avant d'y accoler sonet de jouir d'une confiance - jusqu'ici - sans égal."Pourquoi tu ris aussi peu ? Pense au temps où le football n'était pas encore ton travail, mais ton hobby. Dis-toi que tu as fait de ta passion, ton métier." »Message bien compris au moment de marquer les esprits en Pro League : désiré et épanoui, jamais nostalgique de ses petits plaisirs malbouffe, Undav use d'aptitudes qui dépassent, de loin, son mètre 78. Aimant à fautes, l'attaquant participe énormément au jeu des Unionistes. En pivot, en conservant la sphère, par le biais de combinaisons et même en récupérateur dur sur l'homme, son activité est permanente et indispensable. Aujourd'hui, il sait se servir de ses anciennes faiblesses (rapport poids/taille). Et s'il peut parfois trop tenter (quasiment cinq tirs par match), il finit toujours par créer les brèches pour l'avaleur d'espaces Dante Vanzeir. À l'image de son doublé sur la tête des Mauves d'Anderlecht en ouverture, le râleur perfectionniste veut pérenniser son statut en même temps que celui de l'USG, troisième écurie la plus titrée de Belgique mine de rien, en frappant dans les grands rendez-vous et les derbys. Le Club Bruges ne tombera peut-être pas en mai, mais les Saint-Gillois diposent d'une Harley Davidson qui vrombit sans rouler des mécaniques, et laisse ses appuis griffer le rectangle vert. Et pendant que Burak Yılmaz patine de l'autre côté de la frontière , Deniz Undav pourrait bien avoir sa chance un jour ou l'autre dans la sélection de Stefan Kuntz