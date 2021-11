Denis Genreau, un Australien dans la Ville rose

Opposée à l'Arabie saoudite ce jeudi matin dans sa quête de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, l'Australie pourrait s'appuyer sur un jeune milieu de terrain expatrié au pays des kangourous dès son plus jeune âge : Denis Genreau. Trouvaille du mercato toulousain cet été, le jeune homme, qui compte une sélection avec les Socceroos, est bien décidé à s'imposer dans le pays qui l'a vu naître.

Australie, nous voilà

Foot européen et virées en surf

« Mon père m'a montré l'équipe de France de 1998, on a regardé ensemble quand ils sont allés en finale, en 2006. Quand j'étais jeune, on se réveillait tôt le matin pour voir les matchs européens. »

Un Socceroo au pays de l'ovalie

Par Tom Binet

Patty Mills, Ashley Barty, Cameron McEvoy, Ariarne Titmus, Rohan Dennis... Comme à chaque olympiade, la délégation australienne qui a pris la direction de Tokyo cet été comptait son lot de stars dans nombre de disciplines. Et parmi elles, un jeune footballeur né en France et plutôt inconnu du grand public, mais bien décidé à briller, alors que lesn'avaient pas vu Londres ni Rio. Son nom ? Denis Genreau., retrace l'intéressé, qui a tout de même saisi l'opportunité de se mesurer au plus haut niveau.Le moment fort d'un été particulièrement chargé pour le jeune Australien qui, après avoir découvert l'Asie, a posé le pied sur le Vieux Continent, en s'engageant avec le TFC dans la foulée.Un monde qui ne lui était pourtant pas inconnu, puisque s'y trouvent ses racines., énumère l'intéressé.Marc et Sophie Genreau, employés dans le secteur bancaire et des assurances, ont en effet décidé de partir faire leur vie sur le pays-continent, avec leur petite famille dans les bagages.Une double culture assumée pour celui qui rentrait régulièrement en France voir le reste de sa famille pendant son enfance., se remémore-t-il.Et qu'il rêve désormais de disputer une Coupe du monde vêtu du maillot jaune et vert, après avoir vu la FIFA l'autoriser à jouer pour le pays dans lequel il a grandi en novembre 2017.Imbibé par les traditions australes, le jeune homme se passionne pourtant pour le ballon rond., assure-t-il.Un paternel qui lui fait découvrir les joutes européennes.Quand il n'est pas sur un terrain à tâter le cuir, Denis Genreau aime profiter de son environnement pour s'évader., témoigne son ancien coéquipier au MacArthur FC, Loïc Puyo.Pur produit du centre de formation de Melbourne City, Genreau manque de rallier l'Europe et Clermont Foot en 2019, dans la foulée d'un prêt à Zwolle., poursuit Loïc Puyo, dont les conseils semblent avoir porté leurs fruits.Et c'est finalement Toulouse qui a raflé la mise cet été, faisant de lui le premier Australien de l'histoire du club, dans une ville plutôt habituée à voir débarqué desadeptes du ballon ovale.lance Genreau, visiblement peu au fait de la diaspora. Ils sont quatre pour être précis : Zack Holmes, les jumeaux Richie et Rory Arnold, ainsi qu'Emmanuel Meafou. L'occasion d'un clin d’œil appuyé de la part du club lors de sa signature.Lui préfère s'exprimer balle au pied, de préférence dans l’entre-jeu., décrit le Verratti du Téf'. Le tout grâce à une technique au-dessus de la moyenne., assure encore Puyo.Reste désormais à s'imposer dans la Ville rose, avec peut-être la chance de devenir un jour le premier Australien à fouler les pelouses de Ligue 1 depuis le passage de Mile Sterjovski à Lille, à l'orée des années 2000. Nul doute que de l'autre côté du globe, sa famille n'a pas fini de se lever aux aurores pour suivre les exploits du jeune expatrié.