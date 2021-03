Denayer, Doku et Foket appelés avec la Belgique

AD

Roberto Martínez a dévoilé sa liste de 32 joueurs sélectionnés pour les trois rencontres des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 ayant lieu fin mars. Parmi les heureux élus, on retrouve le défenseur central de Lyon Jason Denayer, l'ailier droit du Stade rennais Jérémy Doku et le latéral droit du Stade de Reims Thomas Foket. Albert Sambi Lokonga et Orel Mangala, respectivement milieu de terrain à Anderlecht et Stuttgart, auront le droit de pousser la chansonnette très prochainement puisqu'il s'agit de leur première sélection avec les Diables rouges.Axel Witsel, blessé au tendon d’Achille et Eden Hazard, blessé à la cheville , sont absents du prochain rassemblement. Romelu Lukaku fait partie de la liste de Martínez, mais cela reste provisoire, puisque l'Inter est touchée par des cas de Covid-19 , et son attaquant pourrait donc rester bloqué en Italie.La Belgique affrontera, à partir du 24 mars et sur six jours, le pays de Galles, la Tchéquie et la Biélorussie.