Dembélé sauve un OL bien fade à Reims

Pentz - Gravillon, Fans Abdelhamid, Busi, Locko - Munetsi, Lopy - Doumbia (Cajuste, 46e), Ito (Agbadou, 67e), Balogun (Van Bergen, 60e). Entraîneur : Óscar García.

Riou - Tagliafico, Lukeba, Mendes (Barcola, 80e), Gusto - Lepenant, Tolisso (Cherki, 65e), Reine-Adélaïde (Caqueret, 46e) - Toko Ekambi, Tetê (Dembélé, 65e), Lacazette. Entraîneur : Peter Bosz.

Les vendanges ont à peine commencé en Champagne, et le Stade de Reims n'est pas en retard.Après un début de saison chaotique (un point en trois matchs), les Rémois pensaient enfin tenir leur premier succès et lancer leur millésime 2022-2023. Ils s'apprêtaient pour cela à sabrer un Olympique lyonnais bien fade, amorphe, mais sauvé in extremis par une tête rageuse de Moussa Dembélé à la 85. La première véritable occasion des Lyonnais sur la pelouse d'Auguste-Delaune, quand bien même les troupes du général Lacazette étaient en supériorité numérique depuis l'expulsion de Lopy à l'heure de jeu. Les Gones auraient même pu réaliser le hold-up parfait si Toko Ekambi n'avait pas expédié sa balle de match dans le ciel rémois dans le temps additionnel. Mais au regard de la partie, l'OL se contentera bien volontiers de ce point du nul.Car avant ce miracle inespéré, ce sont bien les Rémois qui ont dicté leur loi. Emmené par l'emballant duo Balogun-Ito, le Stade de Reims a vite trouvé la faille grâce à une tête puissante du Japonais en début de match. Face à des Lyonnais qui multipliaient les déchets techniques et les possessions stériles, les Rémois ont eux fait preuve de justesse pour profiter des moindres espaces en contre. Mais Ito (20), Balogun (26), Gravillon (49) et Munetsi (56) n'ont pas réglé la mire. Et l'expulsion logique de Lopy (62) pour un tacle par derrière sur Lacazette a plombé la fin de match des Champenois, qui ont de quoi être frustrés à l'heure de poser leur sécateur. Mais aussi des raisons d'espérer pour la suite de la saison.Le millésime 2022-2023 ne s'annonce pas si mauvais.