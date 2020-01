L'OL avale Bourg-Péronnas sans mâcher

88

Callamand - Lacourt, Romany, Camara, Khous - Sacko, Kraichi (Nabab, 58e), Ribelin – Atik (M'Dahoma, 62e), Boujedra (Irep, 63e), Anani. Entraîneur : Karim Mokeddem.



Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal – Tousart (Mendes, 57e), Caqueret - Terrier, Aouar, Cornet (Cherki, 75e) - Dembélé (Gouiri, 78e). Entraîneur : Rudi Garcia.

EC

Un petit feu d'artifice pour bien commencer l'année.Après Toulouse, sur une série abyssale de dix défaites de rang au retour de son voyage d'Orléans , on aurait pu avoir des craintes pour un autre club à la peine en Ligue 1 - toutes proportions gardées. Surtout, lorsque après un quart d'heure de jeu, le constat est le suivant : Bourg-Péronnas a poussé Marcelo à la faute d'entrée, Tousart au carton quelques minutes plus tard, Lopes à la parade sur une belle frappe de Romany entre-temps et le huitième de National tient dans ses rangs le joueur le plus intéressant du début de match, Achille Anani. En résumé, ça ne sentait pas forcément bon pour l'OL. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Moussa Dembélé sorte le désodorisant.Parce qu'en profitant d'une mauvaise passe en retrait de Camara pour ouvrir le score, le Français a mis ses potes sur des bons rails. La suite ? Un doublé pour Dembélé à la suite d'un débordement d'Aouar sur le malheureux Camara, puis un poteau qui s'est transformé en but pour Terrier, une passe décisive pour Cornet, sans oublier le ballon donné à Terrier, qui a terminé sur le poteau. Oui : Moussa Dembélé a livré une masterclass en moins de 40 minutes.Alors Rudi Garcia en a profité pour faire plaisir aux jeunes et aux supporters. Cherki et Gouiri ont rejoint Caqueret et Aouar sur la pelouse. Résultat ? Un but et une passe décisive pour Caqueret (frappe croisée pour premier but en pro, double une-deux), but pour Aouar (le double une-deux) et but pour Cherki (piqué pour premier but en pro). Et, donc, grosse fessée pour Bourg-Péronnas (0-7).Des jeunes, des buts et une qualif' : alors les Lyonnais, heureux ?