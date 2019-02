Dembélé-Denayer, Messieurs plus

Arrivés lors du dernier mercato estival, Jason Denayer et Moussa Dembélé sont désormais parfaitement intégrés à cette équipe de Lyon. Et les deux hommes l'ont prouvé en livrant une masterclass lors de la victoire de l'OL face à Paris (2-1).

Dembélé, le déclic face aux Verts

par Steven Oliveira

La joie des Lyonnais est à la hauteur de l’exploit qu’ils viennent de réaliser. Car si ce n’est pas la première fois que la bande à Bruno Génésio s’impose face à Paris, cette victoire au Parc OL reste un exploit. Tout simplement car ce PSG , même privé de Neymar et de Verratti, n’avait toujours pas connu la défaite en Ligue 1 cette saison. Pas convaincu ? Le PSG n’avait plus perdu un match de championnat après avoir ouvert le score – comme cela a été le cas ce dimanche soir – depuis le 10 janvier 2015 et une défaite face à Bastia (2-4). Toujours pas ? En première période, l’OL a cadré sept frappes. Ce qu’aucune équipe n’a réussi à faire face au PSG depuis au moins 2006 (la date à partir de laquelle le sympathique Jean de chez Opta a commencé à analyser la Ligue 1). Même la défense Mendy, Armand, Traoré, Rozenhal n’avait pris pareille rafale donc. Un véritable exploit. Et si tous les Lyonnais ont dans l’ensemble répondu présents, deux hommes (avec le gardien Anthony Lopes ) ont livré une prestation XXXL : Moussa Dembélé et Jason Denayer . Soit les deux recrues majeures du dernier mercato estival.Prenons par ordre alphabétique et commençons avec Moussa Dembélé. Arrivé lors du dernier jour du mercato à Lyon , l’ancien buteur du Celtic a longtemps ressemblé à une fausse bonne affaire tant il traversait les rencontres dans la peau de Casper le fantôme. Sur le banc lors des matchs à enjeux (0 minute joué face à Manchester City ou face au PSG à l’aller), Moussa Dembélé s’était d’ailleurs plaint à Bruno Génésio » . En échange, l’entraîneur lyonnais avait demandé de la patience en conférence de presse en début d’année 2019 : «Et quoi de mieux qu’un but dans le derby pour offrir la victoire à Lyon dans les arrêts de jeu pour retrouver la confiance ? Transfiguré depuis ce 20 janvier 2019, Moussa Dembélé a depuis de nouveau marqué face à Amiens en Coupe de France (2-0) et livré une masterclass face au PSG ce dimanche soir. Intenable face à son club formateur, l’attaquant lyonnais a d’abord profité de la seule erreur de la rencontre d' Alphonse Areola pour égaliser. Avant de devenir le premier joueur à prendre le dessus sur Thiago Silva cette saison en championnat, provoquant ainsi une faute du Brésilien dans la surface de réparation qui profitera à Nabil Fekir pour donner l’avantage à l’OL. Un exemple parmi tant d’autres qui montre le retour en force de Moussa Dembélé. De bon augure avant le match face à Barcelone où il pourra profiter des largesses défensives de Gerard Piqué pour faire parler sa confiance retrouvée.En faisant plier le PSG à deux reprises, Moussa Dembélé a une grande responsabilité dans cette victoire lyonnaise. Mais lui reverser tout le crédit des trois points serait très injuste envers Jason Denayer qui a été impérial défensivement. Et pourtant, les sceptiques étaient nombreux autour du Rhône lorsque le défenseur belge est arrivé l’été dernier, les supporters espérant un Ruben Dias par exemple. Sauf que l’ancien joueur de Manchester City a très vite rassuré les sceptiques avant de se mettre l’ensemble des supporters dans la poche lors du derby face à Saint-Étienne de novembre dernier, où le Belge a, lui aussi, offert la victoire aux Lyonnais (1-0).Face à Paris, Jason Denayer n’a pas fait trembler les filets, mais il a empêché que ceux de Anthony Lopes ne tremblent plus d’une fois. En détournant de manière totalement folle sur la ligne une frappe d’Ángel Di María déjà, mais aussi en mettant Edinson Cavani dans sa petite poche où il y avait même de la place pour Kylian Mbappé lorsque l’attaquant français s’aventurait vers lui. Et c’est ainsi que Denayer termine la rencontre avec 94,6% de passes réussies, 8 ballons récupérés, 3 tirs contrés et 2 interceptions. Un dimanche comme un autre en somme pour le roc Jason . Que les supporters lyonnais se rassurent, la poche de Denayer semble assez large pour accueillir Lionel Messi et Luis Suárez