Demba Ba raccroche les crampons

Salvatore Sirigu et Steven Gerrard vont enfin pouvoir arrêter de faire des cauchemars.Demba Ba l’a annoncé ce lundi soir sur les réseaux sociaux : lui et le, c’est terminé., écrit l'attaquant de 36 bergesDevenu bien malgré lui un ambassadeur contre le racisme après les incidents entre İstanbul Başakşehir et le PSG en décembre dernier, l'international sénégalais clôture sa vie de footeux pro par 48 minutes sous le maillot du FC Lugano en première division suisse sans but. Chou blanc pour cette inédite expérience en Suisse, mais un sacré paquet d’autres qui ont marqué les esprits, comme face à Liverpool et un Gerrard glissant , ou celui privant le PSG d’une demi-finale de Ligue des champions en 2014.Pas mal pour un gars qui a été recalé par Amiens quand il était plus jeune.