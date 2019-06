Delort, vu d’Algérie

Andy Delort va disputer la Coupe d'Afrique des nations avec les Fennecs, quelques semaines après avoir obtenu un passeport algérien. L’attaquant de Montpellier, appelé de dernière minute par Djamel Belmadi après qu’Haris Belkebla a été viré de l’équipe, a marqué pour sa première sélection face au Mali (3-2). Mais au fait, comment est perçue sa convocation en Algérie ?

Algérie Kenya Groupe C CAN

Fergani dit oui

Les supporters mitigés

Mehdaoui : « Ça peut booster l’équipe »

Par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’occasion est trop belle pour ne pas faire dans le gros rouge qui tache. «» , rigole un agent algérien. Et comment ! Le milieu de terrain du Stade brestois, d’un naturel pourtant discret, a un chouia déconné le 12 juin dernier à Doha. Petit rappel des faits : pendant qu’Alexandre Oukidja, aussi concentré que lors d’une séance de tirs au but, fait une partie de Fortnite dans la chambre d’hôtel qu’il occupe avec Belkebla, celui-ci baisse son froc, le shorty et montre ses fesses.Une blague de potache, qui fait souvent marrer les copains. Mais pas Djamel Belmadi, dont le sens de l’humour est tout relatif quand il s’agit de l’image de la sélection. Car l’exhibitionniste amateur ignore que sa séance de strip-tease passe en direct sur le réseau social Twitch. Et la Fédération algérienne de football (FAF), rapidement mise au parfum, publie quelques heures plus tard un communiqué expliquant que Belkebla est exclu du groupe (en stage à Doha, au Qatar) sur décision du sélectionneur.Évidemment, les plates excuses du joueur n’ont servi à rien. Et Belmadi lui a immédiatement trouvé un remplaçant en convoquant Andy Delort (27 ans), qu’il n’avait pas retenu lors de l’annonce de sa première liste. Le buteur de Montpellier, auteur d’une très bonne saison (quatorze buts, sept passes décisives en Ligue 1 en 2018-2019), fait savoir au mois d’avril qu’il effectue des démarches pour obtenir un passeport algérien. Sa mère est née de parents originaires de la wilaya de Mostaganem, et Delort récupère rapidement les documents nécessaires pour être détenteur du passeport qui lui permet d’être sélectionnable par l’Algérie. «» , explique Ali Fergani, l’ancien milieu de terrain puis sélectionneur de l’Algérie (1995-1996 et 2004-2005).Au bled, l’arrivée de Delort à la dernière minute a forcément engendré quelques débats. «» , se marre Fergani. «, intervient le journaliste Naïm Beneddra, qui vit en Algérie.» Ilyes, un supporter des Fennecs, fait partie de ceux qui veulent lui laisser une chance. «Delort, qui a rejoint l’effectif à Doha, a marqué le but décisif à l’occasion sa première sélection face au Mali le 16 juin (3-2). Un petit évènement qui n’est pas totalement passé inaperçu en Algérie, même si le match joué à huis clos n’était pas diffusé. «» , juge Abderrahmane Mehdaoui, qui a notamment été sélectionneur en 1997-1998 et est aujourd’hui en charge de la sélection militaire après avoir fréquenté plusieurs bancs de touche (Tlemcen, El-Harrach, Hussein Dey, MC Alger...).Surtout que Belmadi ne croulait pas sous les options offensives, au moment d’aborder la phase finale de Coupe d’Afrique. Islam Slimani, présent en Égypte, reste sur une saison ratée avec Fenerbahçe (Turquie) avec cinq buts inscrits toutes compétitions confondues. El Arbi Soudani n’a plus été convoqué depuis le mois de septembre dernier. Et Ishak Belfodil, très efficace avec Hoffenheim (seize buts en Bundesliga), s’est blessé à une cuisse en mai.» , reprend Fergani. L’enthousiasme manifesté par le Montpelliérain, alors que ses démarches administratives étaient en cours, a produit son petit effet. «L’arrivée de Delort va poser à Belmadi quelques problèmes de riche. Car en plus du petit dernier et de Slimani, dont on peut toujours croire à un réveil, le sélectionneur algérien dispose avec Baghdad Bounedjah d’un attaquant qui a explosé les compteurs avec Al-Sadd (Qatar, 48 buts toutes compétitions confondues dont 39 en championnat). «» , glisse Mehdaoui. Le match face au Kenya, dimanche soir, donnera quelques indications sur les intentions du technicien. Et sur l'utilisation de Delort.