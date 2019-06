Delort définitivement transféré à Montpellier

AS

Andy leur a dit oui.Auteur d’une belle saison à Montpellier, Andy Delort a définitivement été transféré au club de la Paillade. L’attaquant algérien était prêté par le TFC lors du dernier exercice et les dirigeants montpelliérains ont donc décidé de lever l'option d'achat.Delort a planté quatorze buts et délivré sept passes décisives avec le MHSC cette saison. À Toulouse, il n’avait marqué que dix pion en un an et demi. Tout va bien pour, il ne lui reste plus qu'à décrocher sa première sélection avec l'Algérie Et pour lui, cela vaudrait de l’or.