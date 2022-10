La Vieille Dame n'a plus toute sa tête

Défait ce mardi soir sur la pelouse de Benfica (4-3) et éliminée de la Ligue des champions avant même le dernier match de la phase de groupes, la Juve s’enfonce encore un peu plus dans la crise. Une direction en panne d’inspiration, un entraîneur à côté de la plaque et des joueurs en pleine dépression, voilà bien comment résumer, en quelques mots, la situation actuelle dans le Piémont. Cinq ans après sa dernière finale de Ligue des champions, comment la Vieille Dame est-elle devenue une équipe aussi moyenne, pour ne pas dire médiocre ?

Juventus knocked out of the Ligue des champions in 5 successive seasons by Ajax, Lyon, Porto, Villarreal & Benfica. Five clubs not deemed "glamorous" enough for the European Super League by one of its key cheerleaders - Juve chairman Andrea Agnelli. Sometimes football can be funny. — Colin Millar (@Millar_Colin) October 25, 2022

Un échec avant tout institutionnel

« Cette élimination n'est pas un échec »

#UCL Allegri : « Une élimination ne serait pas un échec » pic.twitter.com/V31MGqI8sD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 25, 2022

Avec une photo de Massimiliano Allegri en fond, voilà ce qu’affiche en Une le quotidien turinoisce mercredi matin. Une nouvelle fois, la Juve a déçu, une nouvelle fois, la Juve a montré qu’elle n’était plus au niveau, une nouvelle fois, la Juve s’est effondrée. Après cette défaite sur la pelouse du Benfica (4-3) , la Vieille Dame est donc officiellement éliminée de la Ligue des champions, une première en phase de groupes depuis la saison 2013-2014. La semaine prochaine, la bande à Massimiliano Allegri devra donc batailler à distance avec le Maccabi Haïfa pour arracher une place en Ligue Europa. Un objectif bien loin des attentes initiales.Alors qu’elle était la meilleure ambassadrice italienne en Europe ces dernières années, laen est aujourd’hui la risée. En Serie A, les partenaires d'Adrien Rabiot ne font pas mieux et pointent actuellement à une pitoyable 8e place, à dix longueurs du Napoli après seulement onze journées. Largués en championnat, déclassés en Europe, les Turinois risquent de vivre une saison des plus pénibles. Alors, à qui la faute ?Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo débarque dans le Piémont pour près de 117 millions d’euros. En trois saisons sous la tunique bianconera , le plus célèbre des numéros 7 impose sa loi dans la Botte avec 101 buts en 134 matchs. tempérait toutefois Arrigo Sacchi . Avec le recrutement du quintuple Ballon d’or, la direction turinoise a quelque peu dérogé à ses fidèles principes en misant sur une forte individualité, au détriment du collectif. Un choix qui a entravé la progression de cette équipe à fort potentiel avec des individualités qui se sont éteintes sous l'ultra dépendance à CR7, comme Paulo Dybala ou encore Douglas Costa.Réputée pour opérer à un recrutement malin et en cohérence avec l’ADN du club (Matuidi, Mandžukić, Vidal), la Juve n’est plus une référence dans ce domaine. Les dirigeantssortent le chéquier sans trop réfléchir. L'exemple de Matthijs de Ligt est plutôt frappant : recruté pour 85 millions d’euros en 2019, le défenseur néerlandais n'a jamais convaincu et a été vendu au Bayern Munich cet été, contre 67 millions d'euros. Après son départ, le Batave n’hésite pas à tacler la direction piémontaise :Au-delà du mercato, l’instabilité sur le banc (trois entraîneurs différents en trois ans) ne permet pas à cette formation de construire un projet viable. À l’été 2021, le trio Agnelli-Nedvěd-Arrivabene décide de rappeler un certain Massimiliano Allegri., déclare d'ailleurs la plus belle tignasse blonde lors du retour duà Turin.Un an et demi après son retour dans le Piémont, Massimiliano Allegri présente un bilan des plus catastrophiques. En 2021-2022, la Juve arrache de justesse la quatrième place, en partie grâce à un certain Dusan Vlahović, auteur de sept buts en quinze matchs. Sur la scène européenne, les hommes de Massimiliano Allegri se font sortir sans gloire par Villarreal en huitièmes de finale de la C1. « Le football est simple, c’est le plus fort qui gagne » . C'est ce que déclarait Massimiliano Allegri en mai 2019, pour annoncer son départ de Turin. Pour le tacticien italien,Une philosophie des plus pragmatiques qui agace lesturinois. L’ancien entraîneur du Milan est aussi le roi de la dédramatisation :, lâche-t-il dans le plus grand des calmes en conférence de presse d’après-match ce mardi soir. Pourtant, son équipe n'a aucun fond de jeu, ni caractère. C’est simple, dès que l’adversaire met de l’intensité, lesse retrouvent désemparés, comme en témoignent ces onze buts concédés en cinq matchs de C1. Face à l’élite du football italien et européen, la Juve est devenue un poids plume, les défaites face au Benfica, au PSG, au Milan ou même face au Maccabi sont là pour en témoigner., analysait Fabio Capello lors de l’émission Sky Calcio Club. Tacticien qui n'innove pas et ne se remet pas en question, Massimiliano Allegri version 2022 n'est tout simplement plus à la hauteur d'un club comme la Juve.Certes,comme le soulignait Andrea Agnelli, mais difficile pour les joueurs de se montrer performants avec une direction qui ne donne aucune ligne directrice et un entraîneur qui est devenu incompétent. La Juve garde tout de même un effectif de qualité, avec des éléments talentueux comme Dušan Vlahović, Manuel Locatelli, Fabio Miretti ou encore Federico Chiesa, qui devrait revenir de blessure dans les prochaines semaines, sans oublier évidemment Paul Pogba. Des individualités qui ces derniers temps affichent un niveau très en dessous de leurs standards habituels. C'est le cas de Locatelli. Le champion d'Europe 2021, réputé pour sa combativité et sa capacité à multiplier les efforts aussi bien en phase offensive que défensive, n'est que l'ombre de lui-même, enchainant les piètres prestations. Le symbole du désarroi turinois. Néanmoins, la saison est encore longue et la Vieille Dame peut encore réparer les pots cassés. Et, qui sait, une belle épopée en Ligue Europa pourrait offrir un joli lot de consolation.