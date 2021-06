Déjà 41 cas de Covid-19 parmi les délégations de la Copa América

LF

Seulement ? Petits joueurs.La Copa América la plus bordélique de l'histoire a démarré dimanche soir, malgré le fait que la crise sanitaire bat son plein sur le continent sud-américain., assure le ministère de la Santé brésilien, de quoi faire peur quant au bon déroulé du tournoi.Au Venezuela, ce sont 8 joueurs et 3 membres de l'encadrement qui sont officiellement infectés. En Bolivie, on annonce 3 cas parmi les joueurs et 1 dans l'encadrement technique. La Colombie ferme la marche des sélections les plus touchées avec ses 2 petits cas dans le staff. Du côté de la CONMEBOL, on craint que le virus ne soit déjà en train de se propager activement au sein des différentes délégations, malgré les très nombreux tests PCR effectués (2927 à ce jour).Ça va mal finir, cette histoire.