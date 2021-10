Défaite des U14 du FCSV face à l'OCO Ondaine

Les U15 du FCSCV recevait l'OCO Ondaine dans un match pour la 1ère place du classement avec un public nombreux tant dans le Vigilantia Furiana Kop que du côté des adversaires. Le premier tournant de la saison allait-il avoir lieu ?

Plus équilibré que ne le reflète le score

Par le Reporter du VFD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous savions qu'il allait y avoir du beau jeu entre deux équipes cherchant à aller de l'avant et jouant à trois défenseurs. Si l'OCO affichait son équipe type, le FCSCV affichait plusieurs absences liées aux blessures et à la formation Arbitrage, sans pour autant revenir sur la philosophie tactique de l'équipe. Durant quinze minutes, l'OCO monopolisa le ballon et eu plusieurs occasions, mais David, qui remplaçait Alex dans les cages, fit plus d'un exploit. Les quinze suivantes, la tendance s'inversa ce qui poussa Coach Louis à faire deux changements qui influencèrent la fin de cette première mi-temps puisque son équipe repris le jeu à son compte et marqua à la 37puis 38minutes. Rien de mieux pour faire mal à la tête des jeunes pousses du FCSCV (10 joueurs U14).La deuxième mi-temps reprit comme elle avait fini avec deux buts coup sur coup pour l'OCO, puis deux autres sur le reste de la mi-temps. Un score quelque peu sévère pour une équipe n'ayant pas fermé le jeu malgré la qualité adverse. Il ne fait aucun doute que l'OCO est l'ogre de la poule, avec la meilleure attaque, la meilleure défense et probablement le meilleur fond de jeu. A noter le très bon arbitrage du jeune Kais Asma au sifflet dans un match d'un fair-play digne du VFD. Concernant le FCSCV, la défaite est tellement plus intelligente. Nous pourrions passer notre vie à la méditer. C'est auprès d'elle que l'on puise ses vraies ressources, que l'on sublime ses revanches.