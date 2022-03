Défait à 11 contre 9, Bordeaux touche le fond contre Montpellier

Le tifo du Virage Sud avant #FCGBMHSC et une banderole comme une promesse... #Girondins pic.twitter.com/v9aYGf9Sq2 — Emery Taisne (@EmeryTaisne) March 20, 2022

Girondins (4-3-3) : Costil - Gregersen, Marcelo (Adli, 46e), Ahmedhodžić, Mensah (Mangas, 78e) - Guilavogui (c) (Dilrosun, 72e), Ignatenko, Fransérgio (Klidje, 47e) - Elis, Mara (Niang, 61e), Hwang. Entraîneur : David Guion.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Souquet, Cozza, Estève, Ristić - Ferri (L. Leroy, 85e), Chotard - Mollet (Sambia, 86e), Savanier (c) (Mavididi, 66e), Wahi (Oyongo, 46e) - Germain (Thuler, 43e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Ça ressemble à une glissade vers la Ligue 2.Au terme d'un après-midi cauchemardesque où les Girondins ont encaissé deux buts par Montpellier avant de se retrouver à onze contre neuf pendant 45 minutes sans réussir à convertir un seul de leurs 32 tirs, la lanterne rouge bordelaise essuie sa quinzième défaite de la saison (0-2) et reste vingtième du championnat. Le MHSC (onzième), de son côté, retrouve le succès après un mois de disette.Dans une première période démarrée avec quinze minutes de retard à cause des nuages de fumigènes provoqués par les Ultramarines , un Montpellier sérieux et dominateur a démarré en trombe. Wahi a magnifiquement ouvert le score après s'être débarrassé de Stian Gregersen avant un tir croisé parfait pour battre Benoît Costil, puis Florent Mollet a nettoyé la lucarne des locaux d'une frappe instinctive des vingt mètresAprès un poteau pour Wahi (21), Bordeaux a retrouvé de l'oxygène et a vu son adversaire perdre ses moyens avant la mi-temps : Nicolas Cozza a pris un rouge après avoir déséquilibré Alberth Elis dans la surface (39) et comme l'attaquant girondin a raté la transformation face à Jonas Omlin (42), Mihailo Ristić a décidé de renforcer le déséquilibre numérique en rentrant lui aussi aux vestiaires pour une trop vive contestation (45+6).En deuxième, avec un match basculant logiquement à sens unique, les hommes de David Guion ont passé 45 minutes à s'emmêler les pinceaux, à rater le cadre (Hwang Ui-Jo à la 46, Sékou Mara à la 60) et à se casser les dents sur la muraille Omlin (Yacine Adli à la 50et la 62, Elis à la 69, Javairô Dilrosun à la 82).Costil en conflit avec les ultras et sifflé tout le match par son public, Josuha Guilavogui incapable de lâcher un mot au coup de sifflet final... C'était un nouveau dimanche noir pour le football bordelais.