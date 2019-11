Découvrez le tirage au sort (presque) complet de l'Euro 2020

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le tirage de la phase de groupes de l'Euro 2002, qui se déroulera dans douze pays d'Europe du 12 juin au 12 juillet prochain, a rendu son verdict ce samedi après-midi à Bucarest en Roumanie. Le coup d'envoi sera à Rome avec Turquie-Italie, au stadio Olimpico. La France est placée dans le groupe F avec l'Allemagne, le Portugal et une équipe issue des barrages de la Ligue des Nations *. Outch.TurquieItalieGallesSuisseDanemarkFinlandeBelgiqueRussiePays-BasUkraineAutriche- Vainqueur barrages A (si Roumanie qualifiée) ou Vainqueur barrages D *AngleterreCroatie- Vainqueur barrages C (Norvège/Serbie/Ecosse/Israël) *République TchèqueEspagneSuèdePologne- Vainqueur barrage B (Bosnie-Herzégovine/Irlande du Nord/Slovaquie/Irlande) *- Vainqueur barrages A (si Hongrie, Islande ou Bulgarie qualifié) ou Vainqueur barrages D *PortugalFranceAllemagne* Pour déterminer quelles seront les quatre derniers qualifiés, via les barrages de la précédente édition de la Ligue des Nations, les demi-finales et finales se joueront (sur un match) les 26 et 31 mars prochains. Les affiches des demies :Hongrie-Bulgarie et Islande-RoumanieBosnie-Herzégovie-Irlande du Nord et Slovaquie-IrlandeNorvège-Serbie et Écosse-IsraëlGéorgie-Biélorussie et Macédoine du Nord-KosovoDéjà hâte d'y être !