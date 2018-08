SO FOOT Ligue, saison 2, c'est parti !

Accroche-toi, SOFOOT.com lance la 2e saison de sa SO FOOT Ligue, le jeu de Fantasy Football qui va te permettre d'étaler en quelque clics tes connaissances en ballon rond dans la face de tes potes, tes collègues du service marketing ou ta famille élargie. Présentation du jeu qui va user tes petits doigts pendant toute la saison.

752

Calcul des points

Exemples

Règles, équipes et classements

Comment jouer ?



Le menu

1 Liste des semaines à venir. Si tu veux t'avancer, tu peux parier jusqu'à 3 semaines à l'avance.

2 Voir la composition de ton équipe. Recruter des membres, rejoindre une équipe.

3 Les classements : classement général, classement par équipe, et classement mensuel.

4 Accès aux réglages du compte, accès au profil, déconnexion.



Le jeu

5 Étape 1 : choisir le jour de la semaine

6 Étape 2 : choisir la compétition

7 Étape 3 : choisir une des deux équipe dans un des matchs de cette compétition.



Divers

8 Position actuelle dans le classement général (la petite bulle indique la progression dans le classement par rapport à la journée précédente). Zone de notifications.

9 Avancement dans le processus de sélection d'une équipe.

Liste des semaines à venir. Si tu veux t'avancer, tu peux parier jusqu'à 3 semaines à l'avance.Voir la composition de ton équipe. Recruter des membres, rejoindre une équipe.Les classements : classement général, classement par équipe, et classement mensuel.Accès aux réglages du compte, accès au profil, déconnexion.Étape 1 : choisir le jour de la semaineÉtape 2 : choisir la compétitionÉtape 3 : choisir une des deux équipe dans un des matchs de cette compétition.Position actuelle dans le classement général (la petite bulle indique la progression dans le classement par rapport à la journée précédente). Zone de notifications.Avancement dans le processus de sélection d'une équipe.

On se tient au jus ?



Clique-ici pour jouer

GF

*: On parle bien ici de jour calendaire. Par exemple, pour la première journée de L1, on peut faire un pick le vendredi, puis un autre pick le samedi pour les autres matchs programmés ce jour là, puis encore un pick pour l'un des 3 matchs du dimanche. Il arrivera certains jours qu'aucun match ne soit programmé. Tant pis, vous n'aurez qu'a aller vous occuper en lisant un livre, bande d'incultes.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

T'es au point sur les championnats et les compétitions européennes ? Ou bien t'es nul en foot, tu n'y connais rien, mais tu te dis que sur un malentendu, ça peut marcher ? Mais pourquoi ne joues-tu pas déjà à la SO FOOT Ligue Le concept est simple, chaque jour, tu choisis l’équipe qui va ramener le plus de points. Le choix se fera sur les matchs de L1, L2, Coupe d’Europe et tous les championnats européens. Nul besoin de se creuser la tête :. C'est tout. Donc choisis judicieusement . Choisir son équipe, on appelle ça faire unet c'est vraiment classe. Les mieux informés ou les plus chanceux vont marquer un max de points en misant sur Laval ou Gijón. Pour jouer, tapotez 31615 http://fantasy.sofoot.com Tu remportes la valeur de sa cote multipliée par 10.Tu gagnes la valeur de sa cote multipliée par 5.Ce résultat pourlingue ne te rapporte aucun point.Dans tous les cas, et parce qu’on est super cool,, même si elle perd.Tu paries sur Monaco . Monaco gagne 3 buts à 0. Tu gagnes 55 points (cote 4 x 10 = 40 points + 15 points de).Tu paries sur Barcelone. Barcelone gagne 6 buts à 0. Tu gagnes 40 points (cote 1 x 10 = 10 points + 30 points de).Tu paries sur Valladolid. Le match se termine sur une5-0. Tu gagnes 0 point (pas de, car ton équipe en bois n'a pas marqué).. Donc non, tu ne pourras pas prendre le Bayern tous les jours pour enfourner les points. Il va falloir être un peu inventif.Attention :. Après midi, le McMorning c'est fini! Si tu as des doutes,pour chaque journée, mais là aussi jusqu'à midi le jour du match.Pour ne pas pénaliser les joueurs qui arrivent en cours de jeu, il y aura en plus d'. Chaque journée, tu peux aussi devenir lecelui qui a remporté au moins 50 points en une journée. De quoi donner des petites sensations à tous le monde.Si tu as des copains,(11 joueurs maximum). Vous pourrez collaborer ensemble pour atteindre les premières places du, qui vont valoir cher.Il est possible de faire sesjusqu'à 3 semaines à l'avance. De quoi pouvoir anticiper les vacances / déplacements / concours / gastro.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail àBon jeu. Faites saigner la SO FOOT Ligue