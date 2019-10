Décimée au milieu, la Roma va signer Jack Rodwell

Jack Rodwell joining Roma feels like what would have happened if Sunderland 'Til I Die was directed by M. Night Shyamalan. — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) October 24, 2019

Tiens, un revenant !Jeune ultra-prometteur à Everton, Jack Rodwell n'a pas tout à fait eu la carrière qu'on lui promettait depuis son transfert à Manchester City en 2012. Sans club depuis cet été et la fin de son contrat de courte durée avec Blackburn, le milieu de terrain défensif devrait très prochainement passer sa visite médicale et s'engager avec la Louve, a révélé jeudi soir le Daily Mail . Selon le, l'Anglais était même dans les tribunes du Stadio Olimpico pour le match contre Mönchengladbach (1-1).Il viendra compléter une équipe dont le milieu de terrain est complètement décimée par les blessures de Diawara, Pellegrini, Cristante et Mkhitaryan. Et puis bon, même s'il ne l'est pas en ce moment, Javier Pastore n'est jamais à l'abri d'un petit pépin physique.Prendre Rodwell, c'est parce que Gourcuff et Ben Arfa n'ont pas voulu venir ?