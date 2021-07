Décès de Paul Mariner, légende d’Ipswich Town

?? Mariner magic on the international stage. #itfc pic.twitter.com/86rix2PIl9 — Ipswich Town FC (@IpswichTown) July 10, 2021

Triste nouvelle.Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 1978 et de la Coupe de l’UEFA en 1981 avec Ipswich Town, Paul Mariner, véritable légende des, est décédé vendredi, à l’âge de 68 ans, des suites d’un cancer du cerveau. Sa famille a annoncé sa disparition ce samedi, dans un communiqué. Dans un tweet d'Ipswich, aujourd'hui pensionnaire de League One, son ancien coéquipier John Wark lui a rendu hommage. «, a-t-il déclaré.L’ancien joueur anglais avait notamment joué un rôle déterminant dans l’épopée d’Ipswich au cours de l’édition 1981 de la Coupe de l’UEFA, en inscrivant un but lors de la finale aller contre l’AZ Alkmaar. Paul Mariner a également défendu les couleurs desà 35 reprises (treize buts) et participé à l’Euro 1980 et à la Coupe du monde 1982. Reconverti entraîneur au début des années 1990, il était notamment passé par le banc de Plymouth Argyle, où il avait commencé sa carrière de joueur en 1973, et du Toronto FC.Une légende du foot anglais s’en est allée.