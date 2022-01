Décès de l'ancien international néerlandais Wim Jansen

Een prachtig mens en groot Feyenoorder is niet meer.Wim Jansen, rust zacht... ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 25, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le football perd une nouvelle légende.L'ancien international néerlandais Wim Jansen est décédé ce mardi à 75 ans. Le Feyenoord Rotterdam, son club de (presque) toujours, l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, rendant un vibrant hommage à. Avec trois championnats, une Coupe des clubs champions et une Coupe de l'UEFA en tant que joueur en plus d'un nouveau titre en Eredivisie sur le banc et deux Coupes des Pays-Bas, celui qui jouait milieu de terrain représentait l'un des plus beaux palmarès de l'équipe de Rotterdam.Finaliste des Coupes du monde 1974 et 1978, celui qui avait connu 65 sélections avec le maillot desétait, au même titre que nombre de ses contemporains , atteint de démence depuis déjà plusieurs années, comme il le révélait lui-même dans sa biographiesortie en octobre dernier.Une pensée pour sa famille et ses proches.