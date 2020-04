Décès de James, porte-parole des ultras parisiens et français

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Paris Saint-Germain vient d’annoncer, dans un communiqué empreint de tristesse et de respect , le décès de James, fidèle supporter du club, qui a œuvré pendant des années pour le retour des ultras au Parc des Princes.Habitué de la tribune Auteuil, il s’est mobilisé contre le plan Leproux, qui supprimait temporairement les abonnements au Parc, en participant à la fondation de « Liberté pour les Abonnés » en 2010. Il s’est ensuite impliqué dans l’Association de Défense et d’Assistance Juridique des Interdits de Stade (ADAJIS) pour défendre les droits des supporters parisiens dans leur conflit avec la direction du club. Loin de simplement s’opposer à la politique des autorités et du PSG, James s’est efforcé de renouer le dialogue entre les différentes parties et de faire des propositions concrètes pour permettre un retour des supporters actifs au Parc dans de bonnes conditions de sécurité. Ce travail de l’ombre s’est concrétisé par le retour des ultras dans le virage Auteuil à l’automne 2016.Au-delà du PSG, James était connu des amateurs de football parce qu’il a longtemps été la voix et le visage de l’Association Nationale des Supporters (ANS) qui agit, dans le même esprit que l’ADAJIS, pour promouvoir les droits et les intérêts des supporters dans un dialogue régulier avec les autorités sportives et publiques. Alliant un caractère passionné et des prises de position mûrement réfléchies, il a largement contribué à l’amélioration des relations entre l’ANS, d’une part, et la LFP et la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, d’autre part. Il a notamment représenté l’ANS pendant plus de deux ans dans les réunions de l’Instance Nationale du Supportérisme rattachée au ministère des Sports.Depuis plusieurs années, il luttait avec une force et un courage remarquables contre une grave et longue maladie qui a fini par l’emporter la nuit dernière.Avec ses casquettes de représentant des supporters parisiens et français, il s’est exprimé à de nombreuses reprises dans, répondant toujours à nos sollicitations en nous accordant beaucoup de temps et d’attention.La rédaction deprésente ses condoléances émues à sa famille, à ses trois enfants et à ses amis du Paris Saint-Germain et d’ailleurs.