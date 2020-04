Peut-on vraiment anticiper un problème cardiaque ?

Après le décès à l'entraînement d'Innokenti Samokhvalov, défenseur du Lokomotiv Moscou de 22 ans, des questions se posent. D'autant que le Russe, mort en raison d'un problème au cœur, est loin d'être la première victime de ce genre. Dès lors, comment prévient-on ces soucis de santé potentiellement graves dans le monde du football en France ? Et le certificat médical constitue-t-il une garantie, que ce soit pour les joueurs amateurs ou professionnels ?

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.He had a wife and a son.Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020

Des accidents aussi rares que les ECG ?

Des examens qui ne passent pas forcément

Plus de certificat obligatoire de non contre-indication à la pratique sportive dès 2020 pour les mineurs.C’est une avancée importante pour favoriser la pratique du sport de nos enfants! — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) September 30, 2019

En connaissance de cause... et de conséquences

L'après Marc-Vivien Foé

Par Florian Cadu

Propos de FC recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Patrick Ekeng, Cheik Tioté, Ben Idrissa Derme, Joël Lobanzo, Bruno Boban, Brandon Kenemo... Et maintenant Innokenti Samokhvalov. Il avait 22 ans, était défenseur du Lokomotiv Moscou et a rejoint la longue liste non exhaustive des hommes décédés en pleine activité footballistique depuis 2016 en raison d'un problème cardiaque. Ce 20 avril 2020, durant l'entraînement, le Russe s'est écroulé à un âge où la vie n'en est qu'au début de sa folie et ne s'est pas relevé. Un de plus, malheureusement.Avant lui, d'autres s'en sont mieux sortis. Abdelhak Nouri n'est pas encore remis sur pied, mais son sang circule toujours . Nelson Maxwell, Daley Blind, Lilian Thuram, Steve Savidan, Loïc Rémy, Charles N'Zogbia, Pascal Feindouno, Darko Kovačević ou encore Miguel Almunia, pour ne citer qu'eux, ont d'une certaine manière tous échappé au pire, alors que leur cœur a montré des signes de faiblesse à un moment ou un autre. D'où la question : peut-on vraiment anticiper les problèmes cardiaques des footballeurs, que ce soit dans le monde professionnel ou amateur français ?Entre 1000 et 1500. Telle était la variation du nombre annuel de sportifs (dont des footballeurs) victimes d'une mort subite en 2016, en France., rappelle François Carré, cardiologue et médecin du sport. Les chiffres indiquent en effet deux décès pour 100 000 joueurs, même si une étude américaine parue dans legonfle ce bilan à sept décès pour 100 000. Selon les estimations, la préexistence d'une pathologie cardiovasculaire passée inaperçue est à l'origine de 90% de ces cas. Dès lors, le souci pourrait-il être réglé par un meilleur dépistage ? Chez les amateurs, le certificat médical obligatoire - exigé lors de la demande d’une licence, mais seulement tous les trois ans en cas de renouvellement depuis septembre 2016 - sert normalement à ça.Sauf que si frauder est passible de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende, beaucoup ne pensent pas aux Baumettes lorsqu'ils obtiennent un sésame photoshopé par leur propres soins ou littéralement donné par certains médecins sans avoir fait cinquante flexions. Et que si les sociétés européenne et française de cardiologie préconisent la réalisation d’un électrocardiogramme (test mettant en évidence diverses anomalies cardiaques) durant la visite (en plus d’un examen physique et d’un interrogatoire, portant notamment sur les antécédents personnels ou familiaux), ce test n'est finalement pas systématique., dévoile l’ancien président du club des cardiologues du sport.7175 spécialistes pour plus de deux millions de licenciés, cela ne pèse effectivement pas beaucoup.L'ECG devrait donc représenter le capitaine indispensable de l'équipe VMPC (Visite médicale pour certificat), mais est quelques fois laissé sur la touche., renchérit le professeur en physiologie cardiovasculaire. À noter aussi qu'à partir de la rentrée 2020, l'inscription des mineurs au sport ne sera plus conditionnée à un certificat afin notamment ded'après le ministère.Mais même si les ECG se multipliaient au rythme des reins brisés par Kylian Mbappé, cela ne serait certainement pas suffisant pour prévenir la majorité des cas. Hormis une étude de Domenico Corrado portant sur les morts subites qui touchent les jeunes sportifs de moins de 35 ans dans la région de Venise, aucune publication parmi la riche littérature scientifique sur le sujet n'indique clairement que la réalisation d’un ECG diminue le nombre des décès cardiaques liés au sport. Raison pour laquelle dans l'univers du foot pro, où le suivi strict amène à des bilans cardiaques réguliers avec notamment une échographie du cœur annuelle dans les centres de formation, les morts subites restent malgré tout présentes., atteste François Carré.Surtout, la position et les conseils de l'expert face à un joueur qui n'a jamais vécu de traumatisme cardiaque particulier sont difficilement tenables :Résultat : en France, la décision partagée est de mise, et le dernier mot sort de la bouche du « malade » ."Votre risque de malaise, on l'estime à 5% si vous continuez à faire du foot dans les cinq ans. Qu'en pensez-vous, vous prenez ou vous prenez pas ?", note le cardiologue. Qui ajoute que, histoire de démontrer que chacun doit répondre de ses actes et de ses choix.Résumé de François Carré, à propos d'un sujet qui touche par ailleurs davantage les joueurs de couleur selon des recherches américaines (sans qu'on sache pourquoi) :Et de conclure :Marco Randriana, réanimé en 2008 par le médecin de Sedan grâce à un défibrillateur, ne pourra être que d'accord. Comme tant d'autres.