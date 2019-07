Après 18 années passées à la Roma, Daniele De Rossi, 36 ans, est arrivé ce jeudi matin à Buenos Aires pour s’engager avec Boca Juniors. Malgré le jet lag, la légende de la Louve a été accueillie, à l’aube, comme il se doit par les supporters du Xeneize. Scènes d’émeute à l’aéroport, déjà un chant à sa gloire et les soutiens de Batistuta et Maradona. Bienvenido Daniele !

ATENCIÓN. No es un eclipse, ni una estrella fugaz. Le avisamos a la gente de Mauritania que DANIELE DE ROSSI está próximo a atravesar sus cielos. pic.twitter.com/p7wYbHyYPN — SX (@SANGREXENEIZE) July 24, 2019

« C'est cette ambiance que je suis venu chercher »

Maradona : « Je t'embrasse »

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

» , annonce le journaliste Daniel Arcucci au début de la célèbre émission foot de la mi-journéesur Fox Sports. Les images font le tour de toutes les chaînes argentines depuis très tôt ce jeudi matin. Il est 6h52 à l’aéroport international Ezeiza de Buenos Aires. Le vol AZ 680 en provenance de Rome Fiumicino vient d’atterrir. À son bord, plusieurs journalistes italiens accompagnent Daniele De Rossi et sa compagne Sarah Felberbaum. À peine l'Italien arrivé sur le sol argentin, l’hôtesse de l’air lui tend un papier : «» Première bonne nouvelle. L’ex- «» arrive en Argentine un lendemain de victoire desen 8de finale aller de Copa Libertadores. À sa sortie de l’avion, c’est le délire. Des dizaines de journalistes en direct, des cameramans, des photographes et surtout une bonne centaine de supporters de Boca l’attendent. Il faut dire que depuis la veille, des « fansites » avaient relayé toutes les informations sur le vol et l’heure d’arrivée de l’Italien. Le compte Twitter @SangreXeneize a même suivi en live tweet tout le trajet de la légende de la Roma : «» , pouvait-on lire dans la nuit de mercredi à jeudi.Sweat-shirt noir, les yeux fatigués par le voyage, mais la barbe toujours impeccable, De Rossi, accompagné d’agents de sécurité, doit forcer le passage au milieu de la foule à l’aéroport au son des «» et déjà un chant à sa gloire : «» ( «» ). «» , lui crie un. Selfies, autographes, mais pas un mot pour la presse. «» , aurait confié le Transalpin tout sourire à un représentant du club selon le quotidien sportif. Il galère, avec son chariot de bagages, pour rejoindre son van privé à l’extérieur. Un journaliste d’ESPN, en direct, l’y attend pour lui enfiler un bob aux couleurs de Boca Juniors sur la tête. De Rossi, d’abord surpris, rigole et s’engouffre dans le véhicule pour enfin quitter cette Bombonera improvisée à l’aéroport. «» , dit-il, sourire aux lèvres, à un supporter qui le filme avant son départ.Scènes de liesse identiques à la sortie de la traditionnelle visite médicale dans le centre de Buenos Aires. «» , a prévenu l’Italien, qui a toujours rêvé de porter le maillot, la veille, à son départ de Rome. Les médias argentins évoquent déjà une « DeRossi Mania » . Le #DeRossi était en top tweet toute la journée dans le pays. Ancienne gloire de Boca, Gabriel Batistuta, qui a évolué avec l’Italien à la Roma pendant deux saisons (2001-2003) y est lui aussi allé de son petit message sur Instagram : «» Un autre soutien de poids ? Diego Armando Maradona: «» , écrit le, en référence à un mythe populaire napolitain, dans un message publié par la journaliste Martin Arevalo. Pour Diego, voir De Rossi à la Boca, c’est un miracle.Arrivé à la Bombonera dans l’après-midi pour parapher son contrat d’un an, l’ex-capitaine de la Roma prend le temps d’observer les murs, les trophées et les statues des anciennes gloires : le, mais aussi Juan Roman Riquelme ou encore Martin Palermo. Le champion du monde 2006 sera officiellement présenté ce lundi. «» , a indiqué à la chaîne Tyc Sports son ami Leandro Paredes, joueur du PSG, ex-Boca et coéquipier de De Rossi à la Roma. Les chances de le voir apparaître ce week-end pour la reprise du championnat face à Huracán à la Bombonera semblent très faibles. Les médias argentins l’imaginent plutôt commencer le 18 août contre Aldovisi dans l’antre de la Boca. «» , a prévenu Gustavo Alfaro, l’entraîneur après la victoire des siens en Libertadores mercredi. Après un voyage de plus de dix heures et une journée marathon, l’Italien a pourtant déjà participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce jeudi soir. «» , assure ESPN. Le quotidien sportifindique lui que Daniele de Rossi, fidèle à lui-même, «» .