De retour en Italie, Giovinco s'engage avec la Sampdoria

? | OFFICIAL#Giovinco è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2022. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 9, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'il veut c'est être à la maison.Sept ans après son départ de la Juventus, Sebastian Giovinco effectue son retour en Italie. Libre de tout contrat depuis l'été dernier, il passera les six prochains mois à la Sampdoria où il remplace numériquement Gabbiadini, blessé. Triple champion de Serie A avec le club turinois, laavait pourtant décidé, en 2015, de partir pour découvrir Toronto et la MLS. Un championnat qui lui a plutôt bien réussi plutôt bien, puisqu'en plus d'un titre en 2017, il facture à 68 buts et 43 passes décisives en seulement 114 matchs.Dernièrement, et depuis 2019, c'est à Al-Hilal qu'il officiait, enrichissant son palmarès d'une Ligue des champions d'Asie et de trois championnats d'Arabie saoudite. Revenir sur ses terres lui permet, à 34 ans, d'ouvrir une nouvelle, peut-être la dernière, page de sa carrière avant de se tourner vers une retraite bien méritée. Mais d'ici là, il lui reste six mois pour aider ses nouveaux coéquipiers à maintenir la Samp en Serie A.À moins qu'il ne vienne tout simplement prendre la suite de l'inusable Fabio Quagliarella.