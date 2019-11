De plus en plus de doutes sur la provenance du foie transplanté à Abidal en 2012

El primo de Abidal: "Creo que pasó algo; espero que Éric no tenga nada que ver" https://t.co/2R4z49tpty — El Confidencial (@elconfidencial) November 18, 2019

Et si le cousin d'Abidal ne s'était fait charcuté pour rien ?La justice catalane doute plus que jamais de la véritable provenance du foie qui a servi à la transplantation d'Eric Abidal. Depuis près d'un an, une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet espagnol pour mettre enfin la lumière sur cette affaire. En effet, ce sont des écoutes téléphoniques de l'ancien présidentqui ont relancé la machine. Selon ces écoutes, il est possible que le foie implanté à l'ancien latéral lyonnais provienne du trafic d'organe, plutôt que de Gérard Armand, cousin et donateur officiel d'Abidal.Ce lundi, Gérard Armand se confie dans une interview donnée au média espagnolet semble abasourdie par cette situation. D'un côté, nous avons Sandro Rosell et un de ses collaborateurs qui affirment que : «» et de l'autre, un cousin passé sur le billard en 2012 pour devenir un héros. Lui, l'affirme : «» Malgré ses certitudes, Gérard Armand se met à douter. Et si tout ça n'était qu'une mascarade ? «Quel bourbier.