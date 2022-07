De nouvelles règles pour lutter contre les simulations aux Etats-Unis

Starting with this week’s matches, we’re introducing two new rules focused on off-field treatment and red card suspensions.Details: https://t.co/9bFrXGAg4L pic.twitter.com/DeZ2UfQuYe — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) July 7, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Silence, ça bouge.Outre-Atlantique, la MLS va tester de nouvelles règles pour lutter contres les simulations et le gain de temps. Dans un premier temps, c'est la MLS Next Pro, la troisième division américaine, qui va faire office de cobaye. Le premier point concerne donc les potentielles simulations. Ainsi, lorsqu'un joueur tombe et reste au sol pendant plus de 15 secondes, son staff médical devra l'évacuer. De son côté, le joueur en question patientera trois minutes avant d'être autorisé à retourner sur le pré. Seuls les gardiens seront exemptés de cette nouvelle loi.Précision utile : les cas de suspicion de commotion cérébrale ou autres problèmes sérieux ne sont pas concernés., s'est satisfait Ali Curtis, vice-président de la MLS Next Pro. Autre modification : si un joueur est expulsé, il devra purger sa suspension contre le même adversaire. La règle traditionnelle (suspension automatique pour le match suivant) s'appliquera seulement s'il n'y a plus de match prévu contre l'adversaire en question.Neymar n'avait pas prévu de finir sa carrière aux Etats-Unis, si ?