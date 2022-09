De nombreux cas d'abus sexuels, de chantage et d’harcèlement auraient été couverts par la FFF

Here we go ! 40 ans d’abus couverts à la FFF : https://t.co/QhbzWZ615bAgression sexuelle/harcèlement/violence sur mineurs, chantage sexuel sur arbitres hommes et joueuses, agression sexuelle/harcèlement par des dirigeants : plus de 10 cas sont répertoriés @JosimarFotball — Romain Molina (@Romain_Molina) September 16, 2022

Un article publié sur le site norvégienformule de nouvelles accusations envers la FFF, qui étoufferait de nombreux. Si l'enquête vise à pointer les défaillances dudans son ensemble, elle cite plusieurs exemples concrets.L'enquête s'attarde notamment sur le cas d’Angélique Roujas, ancienne internationale tricolore (51 sélections) et encore responsable des U19 de la Roche-sur-Yon. Lorsqu’elle était dirigeante de la section féminine à Clairefontaine, elle aurait eu des relations sexuelles avec des joueuses mineures en 2004. Brigitte Henriques, actuelle présidente du CNOSF et ancienne secrétaire générale de la FFF à l’époque aurait fait régnersur cette affaire, selon un ancien directeur de la 3F. Elle a finalement été licenciée en 2013 et Noël Le Graët s’est vu obligé de signaler les faits à la justice car certaines joueuses des Bleues menaçaient de faire grève. L’enquête de justice s’est clôturée à cause de délais de prescription dépassés.D'autres cas sont évoqués, comme celui de David San José, responsable de l'organisation de l'éducation non footballistique à Clairefontaine,, selon. Il aurait également. Il est aujourd’hui en poste à l’Olympique de Valence.évoque ensuite le cas Elisabeth Loisel, sélectionneure de 1997 à 2007 qui aurait forcé des joueuses à avoir des relations sexuelles avec elle pour être sélectionnées. Le nouvel entraîneur du PSG féminin Gérard Prêcheur explique qu'elle, a-t-il relaté au journal norvégien.