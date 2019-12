De Ligt et de lumière

Après Kylian Mbappé en 2018, le deuxième trophée Kopa de l'histoire est soulevé par Matthijs de Ligt. Pas volé, au regard de l'épopée de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions et de la rapide ascension vécue par le défenseur central de vingt ans.

Produit fini ? Non, justement !

Certains voyaient déjà l'élégant João Félix soulever le prix, du haut de ses vingt bougies soufflées. Parce qu'il est beau, parce qu'il fait rêver et parce qu'il incarne une réelle vision de l'esthétisme footballistique. Et puis finalement, non. La récompense a beau porter le nom de Raymond Kopa, ancien milieu offensif français, elle n'est pas réservée aux joueurs de devant. Il n'a même fallu que deux éditions pour le démontrer, puisque c'est un défenseur dénommé Matthijs de Ligt qui l'a raflée, un an après l'attaquant Kylian Mbappé. Pas immérité, loin de là.S'il n'a vu aucun de ses quatre candidats au Ballon d’or faire partie du top 10 (onzième place pour Frenkie de Jong, quinzième pour De Ligt, vingtième pour Dušan Tadić et 28pour Donny van de Beek), l'Ajax Amsterdam aura néanmoins eu son trophée. Grâce à De Ligt donc, qui récompense la folle épopée européenne de Néerlandais ayant atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec un jeu emballant, mais ayant aussi réalisé le doublé coupe-championnat. En proposant de la fraîcheur et de l'insouciance tout en offrant de vraies qualités tactiques et techniques, les Hollandais ont clairement représenté l'équipe frisson de l'année 2019.Que ce soit De Ligt qui accapare la lumière rend la chose encore plus belle et donne au trophée encore plus de sens, tant l'arrière central a prouvé que la jeunesse ne nuisait pas - toujours - au talent. Immense au sein de la charnière des Lanciers, l'international aux 21 sélections coche toutes les cases du patron défensif complet et moderne : physique, au point sur le plan aérien, à l'aise avec ses pieds, bon relanceur, serein, peu intimidé, déjà assez expérimenté (plus de cent matchs avec l'Ajax en championnat, par exemple) et muni d'une confiance en lui inébranlable.Son transfert à la Juventus, après avoir réclamé un énorme chèque à Barcelone, et ses premières performances timides à Turin ont un poil sali sa réputation ? Au contraire : en s'affichant sous un jour plus faible, le titulaire indiscutable des Pays-Bas montre qu'il en a encore sous le pied et qu'il doit s'améliorer. Qu'il n'est ni un surhomme ni un produit fini, comme c'était le cas pour Mbappé il y a un an malgré une Coupe du monde glanée à un âge où les études ne sont généralement pas terminées. C'est tout l'intérêt du prix Kopa : mettre en évidence que son détenteur a des chances de squatter la première place des meilleurs joueurs du monde dans le futur, mais que cela nécessite encore du boulot. En ce 2 décembre 2019, le natif de Leiderdorp a donc reçu un indice supplémentaire sur la bonne voie à emprunter. Et tant pis pour Félix, malheureux troisième derrière Jadon Sancho.