De Ligt, passion Vieille Dame

Capitaine précoce et talentueux de l’Ajax à seulement dix-neuf piges, Matthijs de Ligt ne devrait pas faire de vieux os à Amsterdam. Parmi les clubs intéressés : la Juventus, qui affronte De Ligt et l’Ajax ce mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Une destination qui ne laisse d’ailleurs pas le jeune Batave insensible.

Des louanges en pagaille

Rendez-vous à Turin ?

Par Andrea Chazy

Ce mercredi soir, à l’Amsterdam Arena, Matthijs de Ligt aura forcément un regret. Celui de ne pas pouvoir empoigner la pince de Giorgio Chiellini , quelques micro-secondes avant de lui filer le fanion de son rayonnant Ajax. Car pour De Ligt, l’absent du soir est un exemple, un modèle. C’est en tout cas ce qu’il concédait àau moment d’évoquer le monstre sacré: «» Coup de bol : le gamin de Leiderdorp pourra au moins observer Bonucci, qui sera bien présent face à lui pour ce quart de finale aller. Mais plus que ce match dans le match, De Ligt sait d’avance qu’il sera l’une des attractions de la soirée. Car c’est un secret de polichinelle que de parler du fort intérêt que porte la Vieille Dame à l’actuel capitaine de l’Ajax.Mi-janvier, au micro de la chaîne catalane TV3, Ronald Koeman n’hésitait pas lui non plus à déclarer sa flamme à son poulain de 19 ans : «» Il faut dire que depuis deux ans, l’actuel capitaine de l’Ajax s'est habitué à sortir des matchs pleins, et pas des moindres. Au tour précédent, face au Real, il a fait oublier à tous ou presque qu'il n'avait pas encore vingt ans. «» , expliquait Edwin van der Sar. Que ce soit sur le plan technique, tactique ou mental, le jeune Batave a mis tout le monde à ses pieds.À commencer par l’anciendu club David Endt, littéralement en extase devant la prestance et l’attitude du gamin : «» Une université qui ferait même des pieds et des mains en coulisses pour accueillir un nouvel élément plus que prometteur.Or, De Ligt n’a lui non plus jamais caché son attrait pour le club turinois. Sans pour autant l’avouer totalement, forcément : «» Même son de cloche du côté de son père, Frank, qui repousse à la fin de saison l’énonciation d’une quelconque destination : «» Patience donc, surtout que De Ligt doit d’abord réfléchir à comment museler Cristiano Ronaldo et le reste de l’armada turinoise pour espérer offrir à l’Ajax plus qu’une simple revanche de la finale 1996. En attendant, peut-être, de rallier Turin l’été prochain. Et enfin pouvoir serrer la pogne de Chiellini.