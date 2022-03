À Poissy, l'asile footballistique pour six Ukrainiens

Cinq joueurs de deuxième division ukrainienne et leur coach ont été accueillis ce jeudi par l'AS Poissy. Après les sourires crispés lors de la présentation officielle à la presse, ils ont pu regoûter aux joies de tâter le cuir et vivre le premier entraînement avec leur club d'adoption.

« Je ne me suis pas posé de questions. Au début, je voulais faire venir toute l'équipe, mais bon... Je me dis simplement que l'on fait le job. »

« L'acclimatation n'est jamais simple, surtout quand on vient de l'étranger, mais ce sont les pieds qui vont parler. »

« Faire comme s'ils faisaient partie de notre famille »

« Si la guerre perdure, ces garçons seront là pour plusieurs mois. Ils doivent pouvoir jouer. »

Par Thomas Morlec

Ces mots sont ceux de l'Ukrainien Kostiantyn Iarochenko, milieu du FC Alians Lypova Dolyna, à l'issue de la cérémonie d'accueil organisée ce jeudi 17 mars au complexe Marcel-Cerdan de Poissy. Tout bascule pour lui et son équipe le 24 février dernier. Alors qu'ils sont en stage de présaison à Antalya (Turquie), les forces russes envahissent l'Ukraine. Impossible de rentrer dans leur pays en guerre. Comme eux, la carrière de centaines de joueurs professionnels évoluant en Premier Liha et en Percha Liha vacille et devient alors plus qu'incertaine. La main tendue va venir du président de l'AS Poissy, Olivier Szewczuk, dont la famille est elle-même d'origine ukrainienne.Après être entré en contact avec des agents et certains de ses amis ukrainiens, il parvient à avoir le numéro de téléphone de joueurs et membres du staff de cette équipe de D2 ukrainienne. Une semaine plus tard, six d'entre eux, dont l'ancien entraîneur principal devenu adjoint en janvier dernier Yuri Iarochenko - père de Kostiantyn - acceptent cette proposition généreuse. Billets d'avion en poche, payés par le président du club de National 2, ils atterrissent ce lundi 14 mars sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Accueillir ces réfugiés en attendant que la paix revienne était une évidence pour Olivier Szewczuk :Dans ce projet titanesque, "Tchouk" n'est pas seul. Il peut compter sur la solidarité des Pisciacais et de la mairie qui se sont impliqués dès l'arrivée des réfugiés ukrainiens en distribuant notamment des denrées alimentaires. Aujourd'hui, les joueurs dorment à l'hôtel, mais bientôt deux appartements vont être mis à leur disposition. L'un d'entre eux est prêté par le curé de la ville. Après avoir partagé un petit-déj avec les élus, les acteurs locaux et les habitants, les joueurs du FC Alians Lypova Dolyna n'attendent alors qu'une chose : la séance d'entraînement du jour pour chausser les crampons et retrouver les terrains, malgré la fatigue que l'on devine à leurs cernes.Après de rapides présentations et un échauffement, l'entraînement est sur le point de commencer. Malik Rouag, coach adjoint de l'équipe, fait les cent pas et scrute les petits nouveaux :Si les premières passes sont hésitantes, les trois joueurs de champ et les deux gardiens ne mettent pas longtemps avant de s'acclimater. Bien aidés par les accolades amicales des nouveaux coéquipiers et la présence d'un interprète sur le bord du terrain, les joueurs de Lypova Dolyna esquissent rapidement des sourires, plantent leurs premiers pions et réalisent leurs premières parades. Des débuts convaincants pour Jean Kotchi, milieu de l'ASP :Sur le terrain, les joueurs de l'Alians Lypova Dolyna ne risquent pas d'être dépaysés. Les couleurs du club local sont le jaune et le bleu, ce qui n'est pas sans rappeler celles de l'équipe nationale ukrainienne. Mais avant de porter cette tunique et regoûter aux joies de la compétition, il faudra régler le problème des licences. Ces joueurs, pour la plupart professionnels, ne pourront être alignés avec l'AS Poissy sans avoir une autorisation de la Fédération française de football. Au bord du terrain pour voir évoluer ses nouveaux protégés qu'il considère, le président peste de ne toujours pas avoir été contacté à ce sujet :L'intégration de ces réfugiés ukrainiens sera progressive. Pour continuer de les accompagner, le club yvelinois a créé une cagnotte en ligne pour récolter des dons. De leur côté, les joueurs sont reconnaissants de tous les efforts mis en place depuis leur arrivée, mais ils espèrent retourner rapidement en Ukraine pour retrouver leurs proches. Avant de pouvoir organiser un match amical entre le FC Alians Lypova Dolyna et l'AS Poissy quand les canons se seront tus.