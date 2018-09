De Gea, retour aux affaires

Excellent contre l’Angleterre ce week-end, David de Gea s’est rassuré après un Mondial loupé dans les grandes largeurs. Avec la récente nomination de Luis Enrique à la tête de la Roja, le regain de forme du gardien de Manchester United arrive au moment opportun. La réception de la Croatie, ce mardi soir, doit permettre au natif de Madrid de dissiper un peu plus les doutes qui entourent toujours son nom.

Espagne Croatie Groupe 4 Ligue des nations A

Cañizares : « Je l’ai senti bien dans ses pompes »

La fin de la panne en équipe nationale ?

Par Antoine Donnarieix

Propos de Cañizares recueillis par AD

Dans l’antre de Wembley, David de Gea avait rendez-vous avec ses démons. Depuis le 1juillet dernier, le grand blond restait sur une terrible secousse reçue à Moscou pour l’élimination de l’Espagne face à la Russie (1-1, 3-4 tab). Une Coupe du monde désastreuse pour le portier , bouclée par une séance de tirs au but où il encaisse quatre pions en autant de tentatives. La suite du calvaire, c’est au pays que le dernier rempart de las’apprête à la vivre. «, explique l’ancien gardien de but international Santiago Cañizares (46 sélections).» Et dans les faits, les deux hommes avaient vu juste.Si le portier desa dû s’incliner une première fois devant son coéquipier en club Marcus Rashford (11, 1-0), la double réaction de ses partenaires après l'ouverture du score desl’a remis dans un état d’esprit positif. Résultat ? Trois parades décisives face à... Rashford (35, 81, 85) et une courte, mais précieuse victoire contre un demi-finaliste du dernier Mondial. «, poursuit la légende du FC Valence.» Bousculé en fin de partie par Danny Welbeck lors d’une sortie aérienne, le gardien de 27 ans a encaissé un but... logiquement refusé par l’arbitre. Voir De Gea aller au combat dans les airs, c’est une nouvelle preuve qu’une spirale positive entoure le principal intéressé.Pourtant, le pari était loin d’être gagné à l’avance au moment où De Gea quittait le stade Loujniki avec le moral dans les chaussettes. Une statistique trottait dans la tête de tous les Espagnols : sur onze frappes cadrées durant le tournoi, De Gea n’avait arrêté qu’un seul tir. «, analyse Cañizares.» Et devenir le numéro un incontesté aux yeux de toute l’Espagne.Si De Gea ne souffre d’aucune concurrence réelle à Manchester United, il fait partie des principaux concernés par la situation délicate traversée par José Mourinho au sein du club. «, tranche Cañizares.» Vainqueur de deux C3 et d’un championnat d’Angleterre, le Madrilène serait-il affecté par la pression au moment de garder la cage de la? Là encore, Cañizares va droit au but : «» La Croatie, que l'Espagne accueille ce mardi soir à Elche, est un autre fantôme du passé pour De Gea, battu par la bande d'Ivan Perišić lors du championnat d'Europe en France il y a deux ans (2-1). À lui de prouver qu'il sait contrôler les mauvais esprits.