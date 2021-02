Larguet et l'exception

Méconnu du grand public il y a encore une semaine, Nasser Larguet a pris les rênes de l’Olympique de Marseille depuis la démission d’André Villas-Boas. Après un match nul obtenu à Lens (2-2), celui qui est le directeur du centre de formation depuis l’été 2019 dirigera une nouvelle fois les Phocéens, ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain. Une petite surprise, puisque plus qu’un entraîneur, le Marocain est surtout un admirable formateur qui a démarré dans le métier il y a près de 40 ans, au beau milieu de la Normandie.

Nasser à tout faire

« Je suis un formateur dans l'âme, c'est quelque chose qui m'habite d'être au service des jeunes, leur donner la voie pour être des professionnels et connaître des joies que connaissent les pros. »

« Il fallait que le comportement soit irréprochable : quand il y avait un vol dans les chambres, il y avait obligatoirement punition et sanction collective. »

Un volcan endormi à ne surtout pas réveiller

« Il va devoir rentrer dans la tête des joueurs »

Par Félix Barbé

Tous propos recueillis par FB, sauf ceux de Nasser Larguet.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au bout du fil, Grégory Tafforeau ne tarit pas d’éloges pour l’homme qui l’a vu grandir au centre de formation de Rouen, puisqu'il a retrouvé quelque temps plus tard à Caen. Son nom ? Nasser Larguet. Pas loin d’être un anonyme pour le grand public, cet éducateur marocain de 62 ans a pourtant été projeté dans la lumière (ou plutôt la tempête) cette semaine, en prenant en main un Olympique de Marseille en plein marasme. Pour son premier match à Lens, il a malgré tout grapillé un point (2-2) , rigole l’ancien latéral du LOSC. Ce dimanche soir, en attendant l'intronisation d'un nouveau coach, il sera de nouveau en première ligne pour un match d’un autre calibre : le Classico, au Vélodrome, face au Paris Saint-Germain. Un rendez-vous crucial, que l’intéressé lui-même n’aurait sans doute jamais imaginé aborder dans la peau d'un coach numéro 1.Et pour cause : même s’il a parfois eu à poser ses fesses sur un banc, Larguet n’est pas un entraîneur par essence., souffle Tafforeau.Il faut dire que le cheval de bataille du sexagénaire se situe plutôt du côté de la formation, un domaine qu’il maîtrise depuis plus de 35 ans, et une première expérience acquise dans le petit club de l’Étoile sportive Thury-Harcourt, en plein cœur du Calvados. Un département que le natif de Berkane a rejoint – après le lycée dans son pays d’origine – pour y accomplir des études de pharmacie. Joueur amateur à l’ASPTT Caen, puis à l’US Normande, il débarque donc à l’ESTH en 1986., remet Patrick Casas, le président de l’époque qui lui a fait confiance sur les conseils de Richard Desremaux, alors directeur technique départemental.Casas garde d’ailleurs toujours un excellent souvenir de celui qui venait s’occuper du club le soir, après une journée passée à donner des cours de mathématiques et de sciences naturelles dans le collège du coin :, rembobine-t-il.L’histoire durera trois ans. Trois belles années à développer la formation d’une commune d’à peine 4000 âmes, puis l’envol, mérité, pour un homme impatient de mettre ses compétences au service d’équipes professionnelles. Tour à tour, il dirigera ainsi les centres de formation de Rouen (1991-1995), Cannes (1995-1998), Caen (1998-2002, puis un passage éphémère en 2014), passera du côté du Havre (2002-2004) et de Strasbourg (2004-2007), avant de remettre les voiles vers le Maroc pour prendre la tête de l’académie Mohammed VI (2008-2014) et même celle de la direction technique national au sein de la Fédération (2014-2019).Un parcours de globe-trotteur affolant qui peut pourtant se résumer en une phrase : partout où il est passé, Larguet a fait éclore du (très) beau monde. Pêle-mêle, Olivier Quint, Jonathan Zebina, Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Ronald Zubar, Steve Mandanda, Lassana Diarra ou encore Morgan Schneiderlin l’ont notamment côtoyé en juniors. Les deux derniers en date ? Nayef Aguerd et Youssef En-Nesyri, qu’il a chapeauté au sein de l’académie située à Salé, près de Rabat., expliquait d’ailleurs le bougre en conférence de presse vendredi., embraye Tafforeau pour décrire les méthodes de travail d’un homme discret, humble et qui n’apprécie pas forcément d’être mis en valeur.Son passé de prof lui a d’ailleurs souvent servi à marquer de précieux points :, enchaîne l’ex-latéral.Au vu du caractère de Larguet, ce n’est finalement pas si étonnant de l’avoir vu – au moins un temps – emprunter le chemin de l'école.Car si tous ceux qui l’ont connu se rappelle un bonhomme terriblement attachant, ils n’en oublient pas la discipline absolue qui le définissait :, souffle Sébastien Frey, son poulain au centre de formation de Cannes. Des propos corroborés par Tafforeau :, lance à son tour Patrick Casas, qui reçoit encore aujourd’hui des messages de remerciement de Larguet pour lui avoir donné sa première chance.Ça tombe bien : des hommes, c’est ce qu’il aura à sa charge ce dimanche, un peu malgré lui. Arrivé à l’OM il y a un an et demi pour diriger le centre de formation, Nasser Larguet doit en effet jouer les pompiers de service depuis la démission d’André Villas-Boas. Sans être un véritable coach à proprement parler, quels leviers peut-il alors actionner pour éviter la déroute totale à un club déjà en perdition ?, décrypte Frey.Pendant que Grégory Tafforeau parle de son ancien formateur comme d’, l’ancien portier de la Fiorentina reste, de son côté, lucide quant à la situation actuelle de le formation phocéenne :, balance-t-il. Fidèle à lui-même, Nasser Larguet est conscient du caractère éphémère de son rôle à la tête de l’équipe fanion marseillaise, mais souhaite malgré tout assurer du mieux possible la mission qui lui a été confiée :Des jeunes qu’il devrait retrouver dans un futur proche... tout comme l’ES Thury-Harcourt. Le club calvadosien fêtera en effet son centenaire cette année. Larguet a promis d’y assister. La preuve, s’il en fallait une, que l'homme n’a pas oublié d’où il vient.