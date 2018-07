Ospina, promenade sur les Anglais

Le gardien colombien retrouvera ce mardi de vieilles connaissances anglaises en huitièmes de finale de Coupe du monde. L'occasion d'avancer sur une affaire qui l'attendra à la rentrée : trouver une place de titulaire dans un club alors que sa place à Arsenal est compromise depuis l'arrivée de Leno. Et ainsi reprendre la progression linéaire qu'il avait de Medellín à Londres, en passant évidemment par Nice.

Sa Coupe du monde a commencé dès la troisième minute du premier match contre le Japon. Le temps pour Davinson Sánchez de se faire manger par Ōsako, et de sortir une première intervention qui aurait due être décisive s’il n’avait pas été relayé par Carlos Sánchez , qui réalise une parade de gardien de handball pour contrer de la main le second ballon de Shinji Kagawa . Un carton rouge, un penalty et une défaite absurdes, car David Ospina , le seul autorisé à utiliser ses mains, s’était relevé et était sur la trajectoire...Il a suffi de voir la manière dont il a ensuite écarté une frappe d’Inui – semblable à celle que Courtois a encaissée lundi –, s’est sacrifié en présentant son plexus à Robert Lewandowski ou s’est montré intraitable face aux Sénégalais pour se rendre compte à quel point le gardien desest solide lors qu’il revêt le maillot de la. De quoi rassurer ceux qui s’inquiétaient d’une méforme, entrevue sur la fin des éliminatoires et les matchs amicaux, que certains imputaient à son statut de remplaçant à Arsenal. Mais il en aurait fallu plus pour faire tanguer un type qui porte le maillot de ladepuis plus de dix ans et qui a honoré jeudi dernier sa 90cape en sélection. Et tout ça à seulement 29 ans.Il y a dix ans également, le garçon débarquait avec sa femme (rencontrée sur MSN) pour seule accompagnatrice sur la Côte d’Azur. À Nice, le natif de Medellín a pour mission de prendre le relais de Hugo Lloris parti à Lyon. «, se souvient Frédéric Antonetti , alors sur le banc du Gym.» Celles de pouvoir compter sur un gardien déjà double champion de Colombie à 17 piges, ayant participé à une dizaine de matchs de Copa Libertadores dans les stades les plus bouillants du continent et déjà doublure de l’immense Faryd Mondragón en sélection. Mais dans le sud de la France, pour sa première sortie du pays, David Ospina a besoin d’un temps d’acclimatation. La raison pour laquelle un deal est passé d'entrée avec lui : les six premiers mois, il prendra le temps d’apprendre dans le giron du vétéran Lionel Letizi , avant d’être lancé dans le grand bain au mois de janvier 2009., confirme l’ancien international français.» Et au bout de six mois, le jeune Colombien s’installe en Ligue 1, montrant match après match toutes ses qualités. Complet, fort dans l’anticipation, joueur, à l'aise avec ses pieds, il devient une valeur sûre du championnat de France et fait l’unanimité dans le vestiaire. «, décrit son coéquipier et capitaine de l’époque Didier Digard Une adaptation express derrière laquelle se cachent des heures de travail. «, analyse Lionel Letizi , devenu en 2012 entraîneur des gardiens de l’OGCN.» De quoi en faire le chaînon manquant entre le fantasque René Higuita et l’inébranlable Faryd Mondragón. «, décrit le coach Antonetti. «Une carrière qui pourtant se trouve à un tournant. Arrivé à Arsenal en 2014, il a vu Petr Čech lui souffler sa place de titulaire au bout d’un an, alors qu’il sortait d’une saison correcte pour unen Premier League, même s’il a pu garder le droit de disputer les coupes nationales et européennes. «, soutient Didier Digard » Sauf que cet été, un nouveau concurrent arrive dans les valises d’ Unai Emery l’Allemand Bernd Leno . Le Tchèque ayant déjà prévu de rester chez les, c’est donc Ospina qui est poussé vers la sortie.Si les Tigres ou Fenerbahçe se sont positionnés pour lui offrir une issue de secours, le portier desa ce mardi une occasion en or de rappeler à l’Angleterre son niveau. Face à Harry Kane Raheem Sterling et Dele Alli , le Colombien aura une «» , assure Letizi. Ospina semble aussi avoir conscience de l’opportunité que représentent ces huitièmes, comme il l’exprimait lundi face à la presse : «» Et s'il faut aller aux tirs au but, même si Lionel Letizi chuchote que «» , il ira au front. Car il sait qu'en réveillant les démons anglais, il pourrait retrouver une place au soleil dans un club assez grand pour lui.