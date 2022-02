David Moyes partage une bière avec le coach de Kidderminster

The two management teams enjoyed a drink together in the office after the game. Huge respect in both directions Ade Hoskins #Harriers #COYR pic.twitter.com/k3sSU0O5NB — Kidderminster Harriers (@khfcofficial) February 5, 2022

Les meilleures choses dans la vie, ce sont les plus simples.West Ham se déplaçait samedi chez le petit poucet de la FA Cup, Kidderminster, pensionnaire de sixième division. Dans un Aggbourough Stadium chaud bouillant, lesont bien failli créer l’exploit puisqu'ils ont mené jusqu’à la 90+1, moment de l’égalisation de Declan Rice. Jarrod Bowen a ensuite privé les locaux d’une séance de tirs au but en marquant au bout du bout de la prolongation (120+1). Cruel, mais lesn’ont pas manqué de rendre hommage à leur adversaire devant les micros une fois la rencontre terminée. David Moyes et son assistant Paul Nevin ont même partagé une bière avec Russell Penn et son propre adjoint sur place. Belle manière de clore cette journée mémorable.Une bière, un canap’ et des potes qui parlent de foot.