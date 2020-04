David Moyes et José Mourinho volontaires pour livrer des fruits et légumes

David Moyes and Jose Mourinho have swapped delivering team talks for delivering vegetables to help those in need during the coronavirus lockdown.Full story https://t.co/b2H0c4D2OG #bbcfootball pic.twitter.com/UTBxwrpqyr — BBC Sport (@BBCSport) April 23, 2020

En pleine pandémie de coronavirus, David Moyes et José Mourinho contribuent chacun de leur côté en aidant à livrer des fruits et légumes à des personnes dans le besoin comme le révèle laLe coach de Tottenham contribue à la culture de fruits et légumes au centre d'entraînement du club. Initialement dédiée à la restauration des joueurs, cette production est aujourd'hui offerte à la communauté locale. Mourinho s'est porté volontaire pour y travailler et livrer les produits comme l'indique le média anglais. «» , explique le Portugais.De son côté, David Moyes a fait du bénévolat pour un magasin de fruits et légumes du Lancashire, région dans laquelle il s'est rendu avec sa femme pour le confinement. «» , raconte l'entraîneur de West Ham.Bientôt des livraisons de paniers bio par Thierry Laurey et Rudi Garcia ?