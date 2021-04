David Martindale : « Rien ne peut te préparer à la prison »

TA ET AD

Avant d'entrer sur la pelouse d'Hampden Park, le 28 février dernier, pour la finale de la Coupe de la ligue écossaise, David Martindale a eu plusieurs vies. Dans le SO FOOT #185, en kiosque ce jeudi , l'entraîneur du Livingston FC raconte ses années de jeune milieu de terrain de l’académie des Glasgow Rangers, de gérant de pubs ruiné à ouvrier dans le bâtiment mais aussi de taulard après avoir fait partie du crime organisé écossais. Quatre ans et demi derrière les barreaux, pour avoir participé à une entreprise de trafic de cocaïne et blanchiment d’argent, qui restent indélébiles pour le désormais homologue de Steven Gerrard sur les pelouses de Scottish Premiership. «, confie celui qui a été incarcéré en 2006.Qu'à cela ne tienne, David Martindale a fait du Livingston FC la créature de sa rédemption. Arrivé comme bénévole en 2014, «» se souvient John Ward, directeur général des. L’homme à tout faire finit par être récompensé de ses efforts en 2016 lorsque David Hopkin, le nouvel entraîneur principal, lui propose de devenir son bras droit et de gérer le recrutement. Après être allé jusqu'en Irlande du Nord pour obtenir son diplôme d'entraîneur, Martindale devient assistant de Gary Holt, qui reprend les rênes deà l'été 2018. Et en démissionnant en novembre 2020, ce dernier propulse son assistant à sa place de numéro un sur le banc. Six mois plus tard, l'ancien taulard est aux manettes du cinquième de l'élite du football écossais, alors que le club était encore en troisième division en 2017.» Un conseil déjà bien appliqué.