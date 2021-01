David Martindale, l'ancien trafiquant de drogue devenu coach en D1 écossaise

| Livingston Football Club is pleased to confirm that the Scottish FA have approved the inclusion of first-team manager David Martindale on the club’s Official Return following today’s hearing. Full story here - https://t.co/gUqnISrTTU pic.twitter.com/TACjc1aa9C — Livingston FC (@LiviFCOfficial) January 26, 2021

Martin à la dalle.David Martindale, ancien trafiquant de drogue ayant passé plusieurs années en prison, est depuis novembre le nouvel entraîneur du Livingston FC, cinquième de première division écossaise. Une décision qui a pu faire jaser, notamment dans les instances policières du pays, et le dossier est de ce fait arrivé sur la table de la Fédération écossaise qui vient de confirmer sa nomination.Au début des années 2000, Martindale était dans le business de la restauration, mais après plusieurs faillites, il s'était tourné vers le crime organisé écossais et avait été condamné à six ans et demi de prison pour trafic de cocaïne., explique l'entraîneur de 46 ans dans un portrait que lui a consacré leAprès avoir retrouvé sa liberté au bout de quatre ans et avoir passé un diplôme dans le BTP, David Martindale devient bénévole pour le Livingston FC en 2014. Un an plus tard, David Hopkin, fraîchement nommé entraîneur, lui demande de devenir son assistant. Il reste à ce poste aux côtés du successeur Gary Holt, et à la démission de ce dernier en novembre 2020, Martindale est choisi par la direction pour assurer l'intérim à la tête de l'équipe. Après quatre victoires consécutives, il a définitivement été nommé entraîneur du club.Avec ses cinq victoires en cinq matchs au mois de décembre, ce dernier a même reçu le prix d'entraîneur du mois. Livingston est invaincu depuis douze rencontres toutes compétitions confondues.Mieux qu'un scénario d'une série Netflix.