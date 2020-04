David Giguel : « Certaines personnes ne souhaitaient pas la montée du FC Rouen »

Ce jeudi, la FFF a annoncé l’arrêt définitif de tous les championnats amateurs. Le Football Club de Rouen, leader du groupe B de National 2 pendant de nombreuses semaines, a perdu sa couronne deux journées avant la suspension de la compétition. Une décision difficile à digérer pour l’entraîneur des Diables rouges, David Giguel.

1

« Sur les cinq matchs retours, on a rencontré trois ou quatre équipes qui étaient dans les six premiers, Saint-Brieuc n'en a rencontré aucune, ou une seule. »

« Dans ce genre de groupe, si tu as deux ou trois personnes plus influentes que d’autres, elles font avancer leurs idées. La décision est tellement absurde qu’on est amené à se poser des questions. »

« On espère tous remettre un pied sur le terrain avant le mois de juin, même si on est conscients que les conditions ne sont pas simples. »

Propos recueillis par Chloé Saunier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On s’y attendait un peu, car il y a toujours des rumeurs qui circulent, mais on est forcement frustrés et déçus parce que c’est la décision la plus injuste qui pouvait être donnée. Le championnat n’est pas terminé, nous avons été leaders dix fois et co-leaders sept fois. Nous étions premiers à la trêve, l’équipe de Saint-Brieuc n’a été en tête qu’à deux reprises dans la saison, au bon moment, mais uniquement les deux dernières journées.Je pense qu’il y aurait eu des décisions plus justes, notamment une saison blanche. Personne ne serait monté, personne ne serait descendu ou bien qu’on prenne en compte d’autres critères plutôt que de trancher sur la dernière journée de championnat. Il restait quand même dix journées pour nous et neuf pour les autres équipes. Sur les cinq matchs retours, on a rencontré trois ou quatre équipes qui étaient dans les six premiers, Saint-Brieuc n'en a rencontré aucune, ou une seule. On n’a pas rencontré les mêmes adversaires sur la phase retour, c’est difficilement compréhensible.C’est pour ça que je vous parle de saison blanche, car ça ne nous avantageait pas non plus. Elle aurait été plus juste, d’autres disciplines sportives l’ont fait. Là, savoir qu’il y a un de ses adversaires directs qui va monter, alors qu’on ne sait pas lequel d’entre nous est plus ou moins fort, c’est injuste. Tant mieux pour Saint-Brieuc, je suis content pour eux, mais je pense qu’il y avait d’autres décisions à prendre que celle-ci. On comprend tous qu’il y a un problème sanitaire important, ne pas pouvoir aller au bout de la compétitio, c’est déjà frustrant, mais établir ce système pour faire monter et descendre les équipes, c’est complètement inégal. Je me mets aussi à la place des clubs qui descendent, il restait encore 27 points en jeu et on a vu plein d’équipes se sauver sur les trois derniers matchs. Il y a des clubs qui vont perdre beaucoup d’argent sur les descentes alors qu’ils n’ont pas pu aller au bout de la compétition.On est également responsables puisqu'on a loupé deux ou trois matchs au moment où il ne fallait pas, mais ça personne ne pouvait le savoir. En effet, j’estime que si tu prends le championnat dans son ensemble, nous avons été les plus réguliers. Le FCR a été dix fois leader, Chartres a dû l’être huit fois et Saint-Brieuc, deux fois. Ce sont des statistiques simples à comprendre, mais à la fédé, on en a décidé autrement. Après, on sait tous quels sont les membres qui composent le COMEX (Comité exécutif de la Fédération française de football), il y a peut-être certaines personnes qui ne souhaitaient pas la montée du FC Rouen. Dans ce genre de groupe, si tu as deux ou trois personnes plus influentes que d’autres, elles font avancer leurs idées. La décision est tellement absurde qu’on est amené à se poser des questions.La saison a été bonne, elle aurait été exceptionnelle si on n’avait pas loupé deux/trois mi-temps sur les quinze jours où on a perdu la tête du championnat. Mais on a fait un très très gros parcours en Coupe de France. On a rempli le stade Robert-Diochon à deux reprises, on a éliminé une Ligue 1, 3-0, ce qui n’était pas arrivé depuis cinquante ans. On a été leaders pratiquement la totalité du championnat. Je ne peux pas reprocher grand-chose aux joueurs et au staff, hormis le fait qu’on ait eu un petit passage à vide après notre sortie de Coupe de France. Je reste persuadé que si on était allés au terme de ce championnat, nous serions montés en National.Aujourd’hui, on attend de savoir si oui ou non on pourra s’entraîner à partir du 11 mai, date d’un possible déconfinement. Personne ne sait si les équipes de football, professionnelles ou amateurs, pourront éventuellement reprendre les séances collectives. Nous, ce qu’on souhaiterait, dans des conditions sécuritaires, c’est pouvoir retourner sur le terrain à quatre ou cinq joueurs, en tournant tous les quarts d’heure afin que les mecs puissent se réhabituer à toucher le ballon. Qu’ils aient trois semaines d’entraînement avant de partir en vacances et de reprendre sur une saison normale. On espère tous remettre un pied sur le terrain avant le mois de juin, même si on est conscients que les conditions ne sont pas simples.