David en réa

Si Manchester United épate devant depuis la reprise des hostilités outre-Manche, on ne peut pas toujours en dire autant du secteur défensif. En tête de cortège parmi les points noirs du moment chez les Red Devils : David de Gea, toujours plus méconnaissable mois après mois, à l'image de sa prestation alarmante en demi-finales de Cup dimanche.

« 100 fois sur 100 »

6 - Depuis le début de la saison dernière, aucun joueur n'a effectué plus d'erreurs amenant à un but en Premier League que David de Gea (6). Cadeaux. #WATMUN pic.twitter.com/1VSvxc0n3W — Optajean (@OptaJean) December 22, 2019

Par Jérémie Baron

Dans un monde parallèle, Steve Mandanda serait l'idole d'Old Trafford, et David de Gea officierait en tant que dernier rempart du Real Madrid. Nous sommes en 2020 et, sans trop se mouiller, on peut d'ores et déjà avancer que rien dans ce scénario n'aura réellement lieu. Le portier espagnol, qui atteindra la trentaine en novembre, n'est plus le monstre qui faisait gagner des matchs et se plaçait aisément parmi les meilleurs du monde à son poste. Pire : c'est même devenu une fâcheuse habitude de le voir rangé dans la catégorie « maillon faible » à la sortie d'une prestation décevante de son Manchester United. C'est ce que tentait d'expliquer avec ses mots Roy Keane quand il balançait il y a un mois face à Patrice Évra sur le plateau de Sky Sports :Le beau David, visiblement engourdi à l'occasion de la reprise de Premier League, venait de laisser une frappe prenable de Steven Bergwijn fuser sur ses gants au Tottenham Hotspur Stadium, avec un nul à l'arrivée (1-1). MU est (presque) injouable depuis le, mais ça n'empêche pas l'anciende se faire remarquer pour les mauvaises raisons, souvent aidé il est vrai par une arrière-garde vacillante. Au début du mois de juillet, il y avait par exemple eu ce pion de Junior Stanislas encaissé dans un angle improbable face à Bournemouth, heureusement sans gravité (5-2). Il y a quelques jours, le bougre a encore vécu une semaine compliquée. Ça a commencé le lundi contre Southampton (2-2), avec deux pions sur lesquels ils ne pouvaient pas grand-chose. Après uneface à Palace, ça s'est surtout conclu dimanche avec uneà Wembley en FA Cup, où par deux fois, le cuir est arrivé sur lui et a terminé au fond (œuvres d'Olivier Giroud puis Mason Mount), avant de finir en beauté en mangeant un CSC d'Harry Maguire. De quoi salement compromettre les chances de qualification en finale des siens.En après-match, le chef de meute Ole Gunnar Solskjær a eu du mal à défendre son gardien :L'Espagnol n'a pas attendu le déconfinement pour ternir sa réputation ( Ismaïla Sarr et Dominic Calvert-Lewin peuvent notamment en témoigner cette saison) : cela fait maintenant de longs mois – voire deux ans – qu'il est sur le déclin, alors que sa carte d'identité indique qu'il devrait encore se trouver dans son pic de forme. À l'image d'un United rentré dans le rang depuis trop longtemps, et d'une carrière qui n'atteindra finalement sans doute jamais les hauteurs espérées pour le joueur aux 25 briques (lors de son arrivée en Angleterre en 2011).Une explication, aussi, à la perte de son statut de numéro 1 en sélection depuis un an et demi, au profit du pourtant controversé Kepa Arrizabalaga. Après une saison 2017-2018 de patron (élu meilleur gardien du championnat anglais et présent dans l'équipe type de la FIFA), la pente est descendante depuis son Mondial 2018 raté (une boulette en ouverture contre le Portugal, un seul arrêt en quatre matchs et une impuissance lors de l'élimination en huitièmes). L'homme aux 41 capes avec laest toujours capable de parades cinq étoiles. Mais quand elles interviennent après une cagade monumentale, on a forcément du mal à s'en souvenir.