David Bellion : « Les Parisiens ont joué en costard »

L'ancien Red Devil réagit à chaud à l'élimination du PSG face à Manchester. Entre les fantômes du passé, le mental collectif à zéro et la polémique sur la VAR qui n’en finit pas.

« Je ne pense absolument pas que Tuchel soit le problème. »

« Là, on n’avait même pas l’excuse de dire qu’il manquait Neymar et Cavani puisqu'il n’y avait personne en face ! »

Propos recueillis par Julien Duez

Je ne sais pas si c’est le terme exact. Quand tu es Paris, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être conscient. En matière d’expérience et de technique, il y avait une classe d’écart entre les titulaires des deux côtés. Mais même si en face, c’est presque une équipe B, cela reste de bons joueurs. Je ne pense pas que le mot « mauvais » puisse résumer le match. Je dirais plutôt qu’il a été ennuyeux. Paris avait 70% de possession, les autres jouaient comme une équipe de handball, à se faire des passes avant – boum ! – de contrer. La première erreur plombe le début de match, et même s’ils reviennent, on a l’impression qu’ils ne veulent pas trop se découvrir, tout en ne restant pas trop en défense, car ce n’est pas le jeu de Paris. On dirait que c’était entre deux. Paris s’est tiré une balle dans le pied tout seul.C’est clair que quand tu as des occasions franches, tu dois tuer le match ! Je pense vraiment – même si je bosse pour une équipe qui n’a rien à voir– que Paris est un grand club qui domine la Ligue 1, peut rayonner et se mettre à niveau dans les grands matchs. Mais là, il manquait un truc psychologique. Les Parisiens n’ont pas joué avec la rage. On n’a pas vu onze mecs courir partout avec la rage pendant ce match. Ce qu’on a vu, c’est une équipe qui joue bien à la balle en se disant que ça allait le faire à un moment donné. On n’a pas vu l’ Atlético de Madrid. Là, il y avait onze chiens sur le terrain qui ne lâchaient rien.Je ne pense pas qu’ils n’ont pas respecté leur match. À aucun moment ils ne se disent qu’ils sont tranquilles et n’ont pas envie de mettre un but. Ce sont les fantômes du passé qui ont dû resurgir. Ils savaient que tout le monde les voyait gagnants à 95%. On est dans le cas de figure où tu perds un match facile parce qu’en face, l’outsider s’est sublimé.Exactement. Ou sur Lyon Manchester City . Pour le football français, c’est malheureux de voir Paris tomber en huitièmes de finale de Ligue des champions. Il faudra attendre de voir si l’OL arrive à faire un exploit à Barcelone, comme l’ Ajax a fait un exploit au Real... et United à Paris !Bonne question.Je ne sais pas comment ça marche en interne. Quand tu joues dans une grosse écurie, je le sais car j’ai joué à Manchester, tu ne sais pas forcément qui sont tous les intervenants, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. En attendant, je ne pense absolument pas que Tuchel soit le problème. C’est en effet davantage le mental collectif qui pèche.Là, on n’avait même pas l’excuse de dire qu’il manquait Neymar et Cavani puisqu'il n’y avait personne en face !Manchester a subi une hécatombe ces deux dernières semaines, et en plus, Paul Pogba était suspendu. Tout le monde disait qu’ils n’y arriveraient pas. Mais en face, les Parisiens n’ont pas mis le bleu de chauffe, ils ont joué en costard. Je ne dis pas que je n’aime pas l’élégance dans le football, sur le plan du jeu, Paris peut être extraordinaire. Mais là, encore une fois, il y a cet inconscient psychologique qui les a empêchés d’élever suffisamment leur niveau.Même si j’aime Manchester United , je pense que la décision est très sévère. Le geste de Kimpembe de se retourner est complètement naturel. En plus, il me semble que la frappe n’était pas cadrée. Si l’arbitre n’avait pas sifflé de penalty, je ne pense pas que grand monde aurait crié au scandale. Quand on parle de la VAR, je repense toujours à ce but de Lampard lors de la Coupe du monde 2010 face à l’Allemagne . Tu perds ton match sur un mètre. Pas dix centimètres, un mètre ! Je trouve ça scandaleux. Moi, j’aime tellement la justice que maintenant que la vidéo est présente, il faut s’y adapter. Même s’il faudrait plutôt la recentrer sur des "attentats" flagrants, pas pour des fautes litigieuses comme celles de Kimpembe. Mais à la décharge de l’arbitre, il ne peut pas penser comme les supporters qui se disent à ce moment-là : «