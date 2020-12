Darmanin : quand le premier flic de France matraque les Bleus

Il fallait s’y attendre, les prises de position de certains footballeurs, et non des moindres (Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, etc.) a fini par provoquer un tir de barrage en retour de la part du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ce qui choque pourtant, ce n’est pas tant qu’il les critique, mais qu’il ôte leur droit et leur légitimité à être critiques.

1

Joue et tais-toi !

Indignation sélective, ministre sélectif ?

L’etre humain... est capable de faire des choses inhumaines! https://t.co/XelrPZ1c9e — Samuel Umtiti (@samumtiti) November 26, 2020

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a bien sûr une dimension éminemment tactique dans la décision du premier flic de France de venir tacler des Bleus, alors qu’il a été pour le moins sur la sellette ces derniers temps, y compris du côté de l’Élysée. Voilà une belle répartition des rôles. Jamais le Président de la République ne s’abaisserait à ce point. Surtout un Emmanuel Macron qui se doute que les tweets des internationaux préférés des Français s’avèrent d’abord le reflet d’un profond malaise au sein de la société. Il ne peut s’en prendre à eux frontalement. Il a une élection en ligne de mire. En revanche, l’ancien maire de Tourcoing, qui a été à bonne école de l’UMP mode Sarkozy, est là pour prendre le couloir sur la droite, voire l’extrême-droite. D’une pierre deux coups : rassurer des forces de l’ordre qui se sentent stigmatisées, tout en tapant sur des « footballeurs millionnaires » , une habitude bien ancrée désormais. Ces riches mais sans pouvoir politique ni économique (ils ne possèdent pas vraiment les principaux leviers du capital en France) sont des cibles idéales pour toutes les démagogies, occasionnelles ou de principe. Le macronisme ne déroge pas à la règle, surtout pas en période de crise ou de tension.Tout cela est bien connu. Ce qui malgré tout change la donne tient cette fois dans le fait que, quelque part, nos stars à crampons ont fait et dit quelque chose, au-delà des béatitudes humanistes pondues par des pros de la com' à la FFF. Et que Darmanin finalement ne se contente pas de les renvoyer à leur obligation de réserve ou le silence que leur imposerait leur « chance » d’être aussi fortunés. Et donc, en cette fin 2020, il vise non seulement leur image, leur statut, leur identité, mais également leur ligne politique. Et bien sûr, tous ceux qui derrière - leur famille, leur proches, leur fans sur Fifa 21 - seraient tentés d’accorder ou de donner du crédit à leur parole.Avec comme axe principal - parce qu’on n'arrose pas des champions du monde à la lacrymo - le reproche, celui qu’entonne tous les syndicats de police, d’oublier que les vraies victimes de violences restent d’abord les hommes et les femmes vraiment en bleu. Bref de choisir un camp. De trahir la « France » . Dans, il leur a renvoyé la balle en expliquant donc «» .Un refrain identique sera entonné sur RTL : «» . Certes le message s’adresse à ses troupes. Des cars de CRS et des BACs qui regardent ou suivent plus les attaquants du PSG ou du Barça sur les réseaux sociaux que son compte Twitter officiel, et devaient l’avoir mauvaise bien davantage qu’en lisant tous les tracts gauchistes qui traînent sur le pavé un soir de manif.L’attitude de Gérald Darmanin - dont on connaît par ailleurs les petits soucis judiciaires qui devraient le pousser à un peu plus de mesure lorsqu’il réclame une « indignation » généralisée – s’avère surtout révélatrice d’un immense malentendu qui éclaire la dérive actuel du pouvoir dans sa relation à ses citoyens. Les footballeurs se sont exprimés parce que justement, leur expérience, celle de leur entourage et de leurs amis, a dû rentrer en résonance avec ce qui s’est passé dans le 17arrondissement. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’est pas inutile de souligner à notre ministre qu’il n’est pas celui de la Police mais de l’Intérieur. En charge d’assurer le bon fonctionnement républicain d’un service public garanti à la population et non contre elle. Il est aussi, et d’abord, le ministre des « usagers » , dont les personnes qui ont à s’en plaindre. Mais il doit être difficile pour un ancien sarkozyste de se dire qu’il doit respecter des « millionnaires » qui ne tentent pas de l’acheter.