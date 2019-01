Darío Cvitanich signe au Racing

¡Bienvenido @daricvitaok! 2️⃣0️⃣?El delantero se convirtió en nuevo jugador de club. Su contrato será por dos años. #BienvenidoDario ?? pic.twitter.com/FaGH1Fy8Pw — Racing Club (@RacingClub) 12 janvier 2019

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amis strasbourgeois et lensois, ne vous réjouissez pas trop vite.Darío Cvitanich, l'ancien buteur de l'OGC Nice, s'est bel et bien engagé avec un Racing. Mais celui d'Avellaneda en Argentine.L'ancien Niçois quitte Banfield et la dixième place du championnat argentin pour en rejoindre l'actuel leader.sera donc associé à Lisandro López, meilleur buteur de Superliga argentine, pour former une attaque d'anciens de Ligue 1.Manquerait plus que la combinaison fonctionne et le Racing tentera une doublette Ocampos-Sala dans dix ans.