Darío Benedetto retourne à Boca Juniors

Nom d'une Pipa en bois !Deux ans et demi après son transfert de Boca Juniors à l'OM, Darío Benedetto va faire le chemin inverse, et signe pour trois saisons. Le club phocéen percevra entre trois et quatre millions d’indemnité de transfert, dix de moins que ce qu’avait déboursé l’OM en 2019. Prêté à Elche depuis l’été dernier, il n’a joué qu’à 16 reprises sous la tuniquedepuis son arrivée, pour seulement sept titularisations et deux buts. Blessé en décembre, il n’a joué qu’un seul match depuis un mois en raison d’une gêne à l’adducteur. Il a confié avoir préféré ne pas jouer pour sécuriser son transfert., avait-il expliqué au micro d’Onda Cero lundi, avant de s’envoler pour l’Argentine le lendemain. Darío Benedetto a passé trois saisons à Boca Juniors entre 2016 et 2019 et a remporté trois titres. Ses bonnes performances à l’époque lui avait même ouvert les portes de la sélection argentine., avait-il ajouté en confirmant son transfert.Super Dario parti.