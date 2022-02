Benedetto marque pour son retour avec Boca

NDS

De retour chez lui.Voilà presque trois ans que Darío Benedetto n’avait plus endossé le maillot bleu et jaune de Boca Juniors. De retour à Buenos Aires après son passage en Europe , l’ancien Marseillais n’aura pas mis longtemps avant de (re)faire rugir la Bombonera, cette nuit. D’une tête rageuse, l’Argentin a ouvert le score face au CA Colón à bout portant et fait exploser le stade duS’il n’a pas permis aux siens de l’emporter (1-1) dans ce premier match de Copa de la Liga, Darío Benedetto a au moins le mérite de soigner son retour avec le club qu’il avait connu entre 2016 et 2019 (45 buts en 77 matchs lors de cette période). L’ancien Marseillais n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 23 d’octobre dernier et un match nul entre Elche et l’Espanyol Barcelone (2-2).Pas sûr que Benedetto ait déjà célébré avec un tel regard après un but à Marseille.