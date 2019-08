Des ballons trop légers, vraiment ?

Darío Benedetto a trouvé une explication rationnelle à ses débuts laborieux sous le maillot de l'OM : le poids des ballons de Ligue 1, supposés plus légers que ceux dans lesquels il a tapé en Argentine. Cela méritait bien qu'on se penche sur le sujet.

Une fourchette de 25 grammes

Un cousin du Telstar

L'obtention de ce penalty n'était de toute façon pas très glorieuse. Le samedi 17 août, date de deuxième journée de Ligue 1, à la Beaujoire, l'Olympique de Marseille s'est procuré - avec un peu de réussite - son premier coup de pied de réparation de la saison après un coup de billard entre Abdoulaye Touré et Boubacar Kamara, puis une longue hésitation de Benoît Bastien face à son écran VAR. La suite appartient à Darío Benedetto, mais aussi d’ores et déjà à l'histoire . «, déclarait-il après coup pour» Tout en concédant qu'il ne s'était pas assez couché sur sa balle pour expliquer cette tentative envoyée en Tribune Loire, l'attaquant de 29 ans a surtout sorti la carte du ballon défectueux, tel un ado un peu trop fier accusant sa connexion wifi ou un problème de joystick après avoir essuyé une branlée sur FIFA.L'objet sur lequel la recrue argentine déverse son fiel porte le doux nom d’Elysia, bébé de la marque Uhlsport et cuir officiel du championnat de France depuis le début de la collaboration entre l'équipementier et la LFP, en 2017. Cette saison, Elysia «, indique la Ligue.» Voilà pour les présentations. Le canonnier , qui n'avait jusqu'ici connu que les championnats argentin et mexicain (entre 2013 et 2016), ressent-il vraiment une différence au point d'être envoûté par cette nouvelle sphère à dompter ?Pour Olivier Lassalle, directeur du développement de la marque Uhlsport, c'est très peu probable, car les standards ne sont pas censés bouger d'un pays à l'autre : «» C'est d'ailleurs à peu de choses près ce qu'avait répondu l'English Football League à Pep Guardiola il y a deux ans, lorsque le technicien catalan - qui ne venait pas d'Amérique latine, lui - pestait contre les poids plumes des ballons qui avaient été introduits en League Cup.Si l'on s'en tient aux discours des instances, la paranoïa n'a pas lieu d'être. «, poursuit Lassalle.» Qu'est-ce que l'attaquant avait connu jusqu'ici en matière depour manger ce vilain coup de nostalgie ? «» , informe Hugo Avalos, journaliste argentin pour le média « Argentino 18 » , puisqu'il s’agit de lui , ne serait donc a priori pas plus lourd que ce qui est tâté chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1 ; et s'il se rapproche réellement du Telstar et ses trajectoires aléatoires, ce serait même plutôt le contraire. En Copa Libertadores, c'est en frappant dans les modèles «» et «» de Nike - utilisés en Liga, Premier League ou Italie - que Benedetto a défendu les couleurs de Boca ces derniers mois : du classique, et jusqu'à preuve du contraire, aucun joueur n'a fait état d'une grosse différence entre les gonfles de nos voisins et celles de la Ligue 1. Et peut-être mis à part un déplacement périlleux de Boca sur la pelouse de Wilstermann (à 2570 mètres au-dessus du niveau de la mer) le 6 mars dernier, la question de l'altitude n'entre pas en jeu pour Super Darío, qui aurait certainement été plus rassuré avec un ballon marqué de trois bandes ou de la mythique virgule plutôt que d'une entité allemande dont il n'avait jamais entendu parler. En tout cas, le constat d'Avalos est clair : «» Avant que son penalty ne retombe, le buteur a un peu de temps devant lui.