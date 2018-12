« Dans un verre d’alcool, vous avez déjà l’équivalent de deux à trois pommes »

À la tête de quatre centres de suivi diététique dans le Nord, à Fourmies, Maubeuge, Le Quesnoy et Saint-Amand-les-Eaux, Coralie Maton voit défiler du monde sur sa balance. Y compris des footballeurs amateurs des environs, décidés à éliminer cette vilaine bedaine qui les handicape le dimanche sur les terrains du District Escaut. Mais prompts à ruiner des mois d’efforts et de sacrifices sur l’autel du sacro-saint repas de Noël chez tante Martine. Un peu comme toi ? Alors lis ses conseils attentivement, histoire de ne pas faire palier 12 au prochain test VMA.

Propos recueillis par Simon Butel

Oui, même si ce n’est pas la majorité des clients. Les footballeurs que nous suivons recherchent surtout un équilibre alimentaire, car à un moment ils se sont sentis en défaut au niveau de leurs performances physiques. C’est lié au surpoids ou à une mauvaise alimentation et à des troubles de la digestion, ce qui peut handicaper au niveau de l’endurance ou de la rapidité.D’essayer de maintenir un minimum d’entraînement à la maison, ne serait-ce qu’un peu de vélo, de course à pied ou de marche active. Ensuite, de rester raisonnable au niveau de l’alimentation. S’ils font trop d’excès, ils risquent d’avoir beaucoup de mal au moment de la reprise.Effectivement, c’est risqué. Quand on est toujours dans la mesure, dans la surveillance, on a aussi beaucoup plus vite tendance à relâcher la pression et à faire beaucoup plus d’excès, d’où cette vigilance à maintenir au maximum. Après, encore une fois, le tout, c’est d’équilibrer l’alimentation, d’essayer de trouver un juste milieu : savoir se faire plaisir, mais en essayant d’avoir d’autres aliments plus légers.Tout à fait. C’est surtout la fréquence et le volume qu’il faut surveiller, et ensuite, au moment de la reprise de l’activité physique, bien réadapter l’alimentation pour éviter les crampes musculaires ou les douleurs.On le mesure surtout pour les personnes qui font des sports d’endurance. Un cycliste va faire des temps beaucoup moins bons, un coureur à pied aussi, un joueur de foot aura une moins bonne endurance. C’est sur cet aspect qu’on va se rendre compte que nos performances sont moins bonnes, et qu’il va nous falloir une ou deux semaines pour revenir à la normale.À partir du moment où le menu de fête est bien ciblé et les volumes bien maîtrisés, et où dès le lendemain on reprend ses bonnes habitudes alimentaires, on peut ne pas avoir du tout de prise de poids. L’idéal est de mesurer au plus juste les quantités, de manière à éviter les restes le lendemain et à pouvoir repartir tout de suite sur des aliments beaucoup plus sains et consommer des fruits et des légumes le lendemain des occasions pour réguler au plus vite.Si, c’est sûr. L’effet de groupe joue toujours énormément au niveau des excès. Prenez les soirées trop arrosées : si on était seul, en général, il n’y aurait aucun souci. C’est vraiment l’effet de groupe qui fait qu’on en profite, qu’on mange ou qu’on boit plus que ce qu’on devrait. C’est pareil à table : lors d’un repas de famille, on a toujours tendance à plus manger que si on est seul chez soi devant son assiette.Dans un gramme de sucre, il y a à peu près 4 calories. Dans un gramme de graisse, il y a environ 9 calories. Et dans un gramme d’alcool, on a déjà 7 calories. Dans chaque verre, il y a au moins 10 grammes d’alcool. Avec le sucre contenu à l’intérieur, ça fait que pour un verre d’alcool vous avez déjà facilement l’équivalent calorique de deux à trois pommes. Donc l’alcool est à consommer avec très grande modération. Les alcools les moins caloriques sont les moins sucrés et les moins alcoolisés. Donc on va privilégier tout ce qui sera le plus naturel possible et le moins transformé : le champagne, brut de préférence, et le vin, le plus sec et le moins sucré possible.Déjà, il faut restructurer toute l’alimentation, ne pas chercher à sauter les repas. Plus on va chercher à sauter des repas, plus on va mettre notre organisme en défaut, et plus il va se sentir privé. Donc on reprend tout de suite nos bases avec un petit-déjeuner, des collations dans l’idéal avec des fruits, et une bonne alimentation sur le repas du midi et le repas du soir. Certains fruits ou légumes ont des propriétés un peu plus épuratives que d’autres. Par exemple, consommer de l’artichaut, du radis noir en lendemain de fête, va permettre d’avoir un rôle épuratif au niveau du foie et de nous aider à éliminer plus vite les toxines.En fait, tout ce qui est fruits et légumes, en général, va permettre d’avoir beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux.Ce qui est important, aussi, c’est l’hydratation. On n’en a pas encore parlé, mais le fait de s’hydrater correctement permet d’éliminer beaucoup plus rapidement ces toxines stockées et mises en réserve pendant les fêtes. Idéalement, il faut boire un litre et demi par jour, et toute l’eau bue pendant l’activité physique ne compte pas. Et en lendemain de soirée, on peut très bien augmenter un peu ! Le McDo et le Coca, je ne suis vraiment pas persuadée que ça aide à remettre d’aplomb.Ce n’est pas forcément la meilleure idée pour la récupération musculaire. Mieux vaut un yaourt avec une banane. Le laitage va chasser l’acidité produite par l’activité physique, et l’apport en minéraux de la banane est intéressant pour éviter les crampes.