Le Monaco de Golovin vient à bout de Nîmes

Dans un match en apparence déséquilibré et finalement aussi serré que fou, Monaco est allé battre Nîmes (4-3). Grâce à Aleksandr Golovin, impliqué sur les quatre réalisasions de son équipe (un triplé, une passe décisive), l'ASM enchaîne avec une septième victoire consécutive et reste très proche du podium. De leur côté, les Crocodiles s'enfoncent à la dernière place du classement malgré beaucoup d'envie affichée.

Ferhat, un petit dans le Deaux de Golovin

Portes ouvertes, dans le Sud !

Nîmes (4-2-3-1) : Reynet - Alakouch, Briançon, Miguel, Meling - Deaux, Cubas (Fomba, 72e) - Ferhat, Benrahou (Duljević, 86e), Koné (Roux, 66e) - Ripart (Eliasson, 71e). Entraîneur : Plancque.



Monaco (4-4-2) : Lecomte - Sidibé, Maripán, Badiashile, Ballo-Touré (Henrique, 64e) - Diop (Diatta, 46e), Tchouaméni, Fofana (Fàbregas, 56e), Golovin (Aguilar, 87e) - Ben Yedder (Jovetić, 57e), Volland. Entraîneur : Kovač.

Par Florian Cadu

Était-ce le dernier espoir, le dernier geste de survie du condamné à mort ? Dans une opposition complètement dingue et a priori déséquilibrée entre Monaco (quatrième de Ligue 1, six victoires d'affilée...) et Nîmes (dernier du championnat, entraîneur renvoyé...), l'ASM devait facilement s'imposer. Surtout quand, après douze minutes, elle menait de deux pions. Sauf que dans un ultime souffle, les Crocodiles se sont réveillés et ont réagi pour rendre le match fou. Mais on n'échappe pas à son destin, surtout quand se présente un bourreau du nom d'Aleksandr Golovin : grâce à un triplé et une passe décisive de son Russe, la Principauté a gagné. Comme prévu.Sans prendre de précaution à l'égard de la santé des personnes cardiaques qui sortiraient de leur sieste dominicale pour se poser devant ce match de Sudistes, les 22 acteurs démarrent tambour battant. Avec trois buts dans le premier quart d'heure, en faveur de Monaco. Oui, trois ! Mais seulement deux accordés, le dernier signé Ben Yedder étant refusé pour hors-jeu. N'empêche que l'ASM mène très vite 2-0, grâce à un doublé de Golovin : le Russe ouvre le score d'une volée du gauche sur un centre de Ballo-Touré au bout de quelques secondes, puis signe le break du droit... sur un centre de Ballo-Touré. Même buteur, même passeur... Mais pour un temps seulement puisque Nîmes, contre toute attente, se révolte. Devant le brusque changement de comportement de leurs adversaires, trop en confiance après avoir archi dominé le début de partie, les Crocodiles s'y mettent enfin et réduisent la marque par un Deaux qui profite du super boulot de Ferhat. Lequel, après avoir servi son partenaire, est au rebond du poteau touché par Ripart pour enfiler le costume de buteur. 2-2, alors que le chrono n'indique que 32 minutes de disputées. Il faut dire que les deux défenses se montrent catastrophiques, Miguel n'étant pas loin de planter le troisième (tir au-dessus) pendant que Reynet doit réaliser un miracle pour empêche celui de Diop. Que tout le monde souffle, c'est la mi-temps !Vexé, Kovač passe alors ses nerfs sur Diop qui doit laisser sa place à Diatta dès la pause. Puis, Fàbregas remplace Fofana. Puis, Ben Yedder est suppléé par Jovetić. Tout ça, avant l'heure de jeu. En revanche, l'entraîneur laisse logiquement Golovin sur le pré. Bingo : à la 62, l'homme de la rencontre envoie un coup franc dans les filets du pauvre Reynet. C'est tout, pour lui ? Non : histoire de terminer en beauté, le héros se transforme en passeur en servant Volland qui ne tremble pas devant le gardien français et enfonce le clou d'un petit piqué. Sauf qu'à l'autre bout de la pelouse, Eliasson transforme lui aussi un coup franc. 3-4, rien que ça... Un score qui ne bouge plus, en dépit d'une ultime tentative de Fomba, et qui permet à Monaco d'enchaîner un septième succès consécutif pour s'approcher encore davantage du podium. En revanche, Nîmes peut pleurer à sa place de lanterne rouge qui ne récompense pas sa détermination du jour...