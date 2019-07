Dans ma rue

#3: Alassane Diakité

Alassane Diakité : « Je mettais du beurre de karité sur le ballon pour le protéger »

« Dans mon village de Tabaco, au Mali, on n’avait même pas de ballon. On trouvait un objet en plastique qu’on mettait en rondelle. Quand on en avait un, c’était la fête ! Le plus beau cadeau au monde qu’on pouvait me faire, c’était un ballon. On en prenait énormément soin. Je le lavais, je le nettoyais, je mettais même du beurre de karité pour le protéger. On essayait qu’il s’use le moins vite possible, mais on n’avait pas le choix parce qu’on jouait dans des endroits avec du sable, des pierres. La personne qui détruisait le ballon, on pouvait la détester pendant très longtemps. On se retrouvait sur les champs, au milieu des vaches, parce que le vrai terrain était loin et pas toujours disponible. On posait notre bout de plastique, on faisait des cages avec des claquettes ou des branches d’arbre qu’on plantait dans la terre. À 12 ans, je suis parti à la capitale de Bamako et des fois il y avait des vaches qui se mettaient en plein milieu de terrain et il fallait attendre qu’elles passent leur chemin. »« En Europe, les joueurs de rue sont bons, bien formés. Mais on sent qu’ils ont plus de règles. Quand je suis arrivé en Espagne, je me faisais expulser tout le temps et je devais changer ça. Avec l’âge et l’expérience, on perd un peu le football de notre jeunesse. On perd la fantaisie et on perd l’insouciance, on perd de la liberté. En grandissant, on se retrouve à trop écouter les consignes du coach et on réfléchit trop sur terrain. Le foot de haut niveau ne devrait effacer l’amour qu’on avait pour ces parties. Aujourd’hui, je suis aussi éducateur à Annecy. On en parle entre nous, au club, et on se dit qu’on doit faire tout le travail. Les gamins, quand ils arrivent au club, ils ne sont pas compétiteurs. Ils viennent juste prendre une leçon avec les éducateurs, mais ils n’ont pas le temps de façonner leur passion et leur manière de jouer seuls, en laissant libre court à leur imagination et leur instinct. »