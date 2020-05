Le Hertha démolit le mur de l’Union

Hertha Berlin (4-2-3-1) : Jarstein - Plattenhardt, Torunarigha, Boyata, Pekarík - Skjelbred (Samardzic 81e), Grujić - Darida (Maier 80e), (Lukebakio 76e), Cunha (Mittelstadt 66e) - Ibišević (Piatek 75e). Entraîneur : Bruno Labbadia.



Union Berlin (3-4-3) : Gikiewicz - Friedrich, Hübner, Parensen - Trimmel, Andrich (Kross 72e), Prömel, Reichel (Ryerson 63e) - Ingvartsen (Ujah 56e), Blüten (Malli 63e), Andersson (Polter 72e). Entraîneur : Urs Fischer.

Le derby berlinois était à sens unique.Désireux de prendre sa revanche à domicile après sa défaite lors du match aller, le Hertha s’est imposé face à son grand rival, l'Union, avec la manière. Dans un stade olympique vide, les deux formations entament timidement la rencontre. Il faut attendre la 17minute pour voir la première occasion. Lukebakio se présente seul face à Gikiewicz, mais sa frappe est repoussée par le gardien polonais. Dix minutes plus tard, Cunha tente sa chance à son tour sur un centre d’Ibišević, et le portier de l’Union réalise une nouvelle parade. Qu'à cela ne tienne, les joueurs de Bruno Labbadia vont faire la différence en seconde période.À la 51minute, Darida trouve Plattenhardt, côté gauche, qui adresse un centre tendu idéal au premier poteau vers Ibišević. L'ancien joueur du PSG ouvre le score. Dans la foulée, Lukebakio fait le break. Ibišević sert le milieu belge qui élimine Gikiewicz et marque dans le but vide. Malgré l’entrée en jeu d’Ujah, l’Union, asphyxié, ne parvient plus à sortir la tête de l'eau. À la 61minute, sur une nouvelle passe d’Ibišević, Cunha inscrit le troisième but de ce derby. Boyata alourdit l’addition en fin de match. À la réception d'un corner tiré par Plattenhardt, le défenseur jaillit au deuxième poteau et trompe le gardien de l’Union. 4-0 !Avec cette large victoire, le Hertha (10) prend quatre longueurs d'avance sur son rival (12) en ouverture de la 27journée.