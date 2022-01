Dans la tête de Philippe Clement

Plus de quatre ans après avoir rendu ses premières copies sur un banc professionnel au Freethiel de Beveren, Philippe Clement, 47 ans et triple champion de Belgique en titre, a été choisi par l’AS Monaco pour prendre la suite de Niko Kovač et ainsi vivre une première expérience à l’étranger. Mais quels sont les secrets de ce type qui ne sait que gagner ?

« Quand on est joueur, souvent, on ne regarde que le ballon, mais lui te force justement à ne pas le regarder. Il te fait comprendre qu’un appel à vide est parfois plus important. »

Psychologues, orques et automatismes

« Le passage de Philippe à Beveren est clé car il a réussi à faire prendre conscience à tout un groupe qu’il pouvait regarder les autres équipes dans les yeux en activant certains leviers de jeu. Son équipe a été extraordinaire et a cassé certains codes. Dès son premier poste, on a vu deux des grandes forces de Philippe : sa volonté de proposer un football attractif et le grand impact psychologique qu’il peut avoir sur les joueurs. »

« Quand tu as peur, tu ne vas jamais très loin »

Première séquence face au 5-3-2 en phase défensive de la Lazio en octobre 2020 : Bruges est ici déployé en 3-5-2, avec Diatta et Sobol pour fixer au large la défense romaine et un carré Vanaken-De Ketelaere-Dennis-Vormer pour semer le trouble à l’intérieur et jouer avec les espaces. De Ketelaere va ici décrocher pour attirer Acerbi...





... et ainsi ouvrir un espace à attaquer pour Ruud Vormer. L’appel va automatiquement faire reculer Acerbi et ainsi offrir une ligne de passe potentielle à Clinton Mata vers De Ketelaere.





Plutôt que cette option, Mata va temporiser et laisser Dennis déclencher un appel dans le dos de Parolo. Le mouvement peut s’enclencher...





Mata trouve alors Dennis...





Vormer a déclenché un second appel pour faire de nouveau reculer Acerbi et offrir un espace à De Ketelaere...





... Vormer peut ensuite être touché dans une zone optimale. Sa frappe sera ensuite contrée.





Autre séquence face à la défense à cinq d’Ostende, en septembre 2021 : Bruges est ici en 4-3-3, Mata rentre à l’intérieur alors que Vanaken fixe Jäkel et que Sowah colle au large, de façon à être une menace de 1v1. Mata va alors le chercher...





Dès la passe donnée, Mata va déclencher un appel à vide, alors que Vanaken décroche légèrement de façon à se transformer en appui tout en ouvrant un espace à attaquer pour Sowah...





... ce que Sowah va parfaitement faire.





Nouvelle séquence face à l’OHL, mi-décembre : le mouvement débute par une touche de Mata vers De Ketelaere...





... dès la remise du jeune offensif belge, Vormer attaque l’espace entre les centraux de l’OHL...





... l’appel ouvre une ligne de passe vers l’intérieur du jeu pour De Ketelaere, qui peut ainsi toucher Vanaken...





... le toucher de balle de Vanaken, et la qualité d’appel de De Ketelaere va faire le reste : au bout, 0-4 pour Bruges.





Enfin, dernière séquence, toujours en décembre, face à Zulte-Waregem : cette fois, le mouvement est initié par Stanley Nsoki alors que l’occupation des intervalles par les coéquipers de l’ancien parisien permet des combinaisons fluides, dont le mécanisme du troisième homme comme sur ce circuit où, trouvé, Vanaken peut toucher Rits libre face au jeu...





... Rits va alors retrouver Vanaken à l’intérieur alors que le jeune Cisse Sandra déclenche un appel pour embarquer De Bock...





... De Ketelaere est alors libéré et peut être trouvé par Vanaken, auteur d'une belle passe camouflée...





... de l’espace, du temps : 1-0 pour Bruges.

« Si tu as peur, que tu défends pendant 90 minutes, ça va peut-être passer une fois sur vingt, ok, mais c’est tout. Nous, nous essayons de jouer de manière offensive, mais sans être naïfs pour autant. Notre job, c’est de donner des pistes, des solutions aux joueurs pour qu’ils puissent se créer des occasions. On passe nos semaines à essayer de débusquer les éventuels espaces qui pourraient s’offrir à nous une fois le temps du match venu. »

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, sauf mentions et ceux de Clinton Mata, issus de la RTBF.









La vingtaine à peine entamée, Dieumerci Ndongala est debout, en pleine nuit, dans un parking d'Esch-sur-Azette. C’est le début des années 2010, le créatif ailier congolais a quitté Liège et l’académie Robert Louis-Dreyfus du Standard depuis quelques mois à peine pour rejoindre le Luxembourg, et, sur conseil de son nouveau coach, il n’est plus seulement footballeur, mais aussi gardien de parking. Ce qui lui offre deux cadeaux : une cure d’humilité et une prise de conscience. Interrogé un jour par, il expliquera :Après deux spectaculaires saisons au Luxembourg, des milliers de dribbles et les premières sélections avec les équipes de jeunes de la République démocratique du Congo, Dieumerci Ndongala s’offre ensuite un retour en Belgique, d’abord en troisième division (à La Louvière, où il retrouve son mentor Sébastien Grandjean), puis à Charleroi, à La Gantoise et au Standard. Hic : le club que l’ancienne promesse retrouve tire la langue et une sale pubalgie pourrit la vie du joueur, finalement prêté à Genk, en février 2018. En arrivant sur place, Ndongala a rendez-vous dans un bureau avec un homme : Philippe Clement., rembobine celui qui porte alors le numéro 77 en référence à un verset de la Bible ("cherchez et vous trouverez ; frappez et on vous ouvrira ; demandez et on vous donnera") et porte aujourd’hui les couleurs de l’APOEL Nicosie.Choses promises, choses réalisées : au printemps 2019, malgré plusieurs coups reçus - le départ d’Alejandro Pozuelo à Toronto en pleine saison et une gamelle à Bruges en plein sprint pour le titre, entre autres - Genk, porté par sa jeunesse triomphante, décroche le quatrième titre de champion de Belgique de son histoire. La nuit du sacre, Philippe Clement se félicite d’avoir réussi à transformeret lâche, ému :Depuis, Clement n’a jamais cessé de se resservir et a fêté deux nouveaux titres de champion avec Bruges. L’homme que l’AS Monaco a décidé de choisir pour prendre la suite de Niko Kovač est ainsi fait : il ne pose jamais son verre à succès.Voilà maintenant plus de quatre ans que l’ancien international belge (38 sélections) a plongé son crâne chauve dans la machine à laver qui fait tourner les coachs du monde entier. Première question : pourquoi ce plongeon ?, a répondu Philippe Clement, fin 2018.Le premier jour, justement, est un bon repère pour attaquer le dossier Clement qui a eu l’occasion, au printemps 2017, de retirer sa veste d’apprenti - il était alors adjoint de Michel Preud’homme à Bruges depuis plusieurs années - pour prendre le volant de sa première équipe professionnelle : Waasland-Beveren, historiquement habitué à survivre plus qu’à sourire en Jupiler Pro League. Pour son premier groupe pro, Philippe Clement a d’autres rêves et un désir rapide : transformer ses nouveaux joueurs en orques redoutables, capables de chasser en meute unie n’importe quel adversaire.Cependant, après quelques semaines de préparation, son nouvel effectif s’interroge et doute. Certaines voix affirment même :Peu importe, Clement, qui va faire travailler ses ouailles avec des psychologues pour mesurer leur capacité à gérer la pression, la concurrence et les critiques, est sûr de son projet et les chiffres ne tardent pas à tomber. À Noël, Waasland-Beveren, guidé par le lumineux Ryota Morioka, pointe à la septième place du championnat, traîne parmi les références de Belgique en matière de pressing, range quelques matchs références dans ses bagages (pêle-mêle, une victoire éclatante à Zulte-Waregem, une démonstration de force contre Courtrai, un succès abouti face au Standard), n’hésite pas à sortir au sol plutôt que de miser sur un jeu long à la réussite souvent aléatoire et affiche un taux de xG (expected goals) moyen plutôt réjouissant (une défaite 1-2 face à Anderlecht verra même Waasland-Beveren grimper à 3.3xG).Responsable des formations d’entraîneurs à la RBFA, Kris van der Haegen, qui a également passé son diplôme UEFA Pro aux côtés de Philippe Clement, sourit à l’évocation de cette période :En quelques mois à peine, Clement va ainsi se mettre les critiques dans la poche et taper dans l’œil des dirigeants de Genk, qui le débauchent dès l’hiver 2017 pour prendre la suite d'Albert Stuivenberg. La suite est connue : en plusieurs temps, le natif d’Anvers va retaper son nouveau jouet, transformer Dieumerci Ndongala, construire une plateforme sur mesure pour l’expression du duo Pozuelo-Malinovskyi, puis du duo Malinovskyi-Trossard, porter Joakim Maehle, et faire glisser un deuxième groupe dans son moule tactique. Au printemps 2019, Genk termine champion de Belgique avec 82 buts marqués, plus de 56% de possession de balle en moyenne et un PPDA (indicateur mesurant l’activité et l’intensité défensives d’une équipe dans le camp adverse, plus l’indicateur est bas, plus une équipe est jugée performante et mordante dans le camp adverse) de 7,95.Le secret ?, décrit Sébastien Dewaest, joueur clé du Genk champion.. Dieumerci Ndongala enchaîne :L’aventure de Clement à Bruges, riche de deux nouveaux titres de champion de Belgique et de plusieurs sorties européennes remarquables dessinées avec un noyau dégoulinant de talents, ont fini de placer le technicien, capable de s’adapter à tous les scénarios, de polir les jeunes pousses et passé maître dans le diagnostic des points faibles de ses différentes victimes, dans la case des metteurs en scène potentiellement prêts à passer les frontières.Interrogé par la RTBF au début de sa carrière, Philippe Clement, particulièrement friand des défenses à trois têtes, soufflait qu’il n’avait pas été difficile demais que l’essentiel, pour les joueurs, était de réussir à attraper leur confiance. Quelques années plus tard, dans un entretien donné à France Football , celui qui possède également sur son CV un diplôme d’ingénieur industriel a été plus loin et a justifié son approche proactive par une volonté de voir ses joueurs sauter une barrière : celle de la peur. Extrait :Clinton Mata, pilier du Bruges de Clement et annoncé pour suivre le coach à Monaco, explique ainsi que chaque joueur pouvait aller sur le terrain, là où Kris van der Haegen ajoute :Quelques séquences offensives permettent de symboliser cette approche ambitieuse et culottée.Admirateur de Pep Guardiola, qu’il a croisé à deux reprises cette saison en Ligue des champions, Philippe Clement a progressivement su monter un onze créatif, capable de varier ses recettes et d’être même performant sur phases arrêtées (son Genk et son Bruges ont, par exemple, toujours terminé le championnat avec le plus de buts inscrits sur corner), mais aussi de piquer de plus ou moins partout grâce à une gestion des temps de jeu millimétrée. Une gestion expliquée il y a peu à L’Avenir Il y a quelques semaines, Clement, grand utilisateur de datas, a même été plus loin en demandant à Guardiola comment il mettait en place sa rotation., a alors révélé le Belge., poursuit Kris van der Haegen.Voilà aujourd’hui Philippe Clement, 47 ans, face à un autre défi. Sans aucun doute le plus grand de sa jeune carrière de coach, même s’il n’arrive pas seul sur le Rocher monégasque, mais accompagné de ses deux adjoints - Johan Van Rumst et Jonas Ivens - et de son entraîneur des gardiens - Frédéric De Boever. À Monaco, il va aussi retrouver Pascal de Maesschalck, l’ancien responsable de l’académie de Bruges qui a été nommé directeur du développement des jeunes joueurs à l’ASM l’été dernier, et découvrir un effectif - dont son ancien joueur Krépin Diatta - déjà affûté par Kovač à la majorité de ses principes (après 19 journées, Monaco affiche le PPDA le plus bas de Ligue 1 - 7.34 -, est l’équipe qui tacle le plus du championnat, celle qui presse le plus dans le dernier tiers adverse et qui réussit le plus de pressions en moyenne - 33,4% de pressions réussies depuis le début de saison). En début de semaine, Paul Mitchell, le directeur sportif asémiste, a salué. La Ligue 1 est prête.