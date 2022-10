Dans la douleur, le Milan arrache la victoire à Vérone

Hellas Verona 1-2 AC Milan

Hellas Verona(3-4-2-1) : Montipo - Hien, Magnani, Gunter - Faraoni, Tameze (Hongla, 65e), Veloso, Depaoli - Verdi (Kallo, 71e), Hrustic (Piccoli, 54e) - Henry (Djuric, 65e). Entraîneur : Salvatore Bocchetti.



AC Milan(4-2-3-1) : Tătăruşanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández - Krunić (Pobega, 60e), Tonali - Brahim Diaz (Rebić, 46e), Adli (Bennacer, 60e), Leão (Thiaw, 81e) - Giroud (Origi, 46e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Sandro le sauveur.En déplacement au Stadio Marc'Antonio Bentegodi de Vérone après le cauchemar vécu mardi soir à San Siro en C1 , l'AC Milan s'est fait peur, mais est reparti avec les trois points face au Hellas Vérone (1-2).Dominé dès le début du match, le Milan parvient tout de même à ouvrir la marque contre le cours du jeu. Qui d'autre que Rafael Leão pour sortir ses partenaires du pétrin : l'ailier portugais casse une nouvelle fois des reins dans son couloir gauche et profite de la maladresse du milieu véronais Veloso qui va mettre le cuir dans ses propres cages. Mais le Hellas n'abdique pas, au contraire, l'actuel 18de Serie A multiplie les séquences offensives et fait ainsi reculer le bloc milanais. Et c'est Koray Günter, auteur d'une solide prestation, qui égalise en profitant de la passivité défensive de Matteo Gabbia, le défenseur italien poussant lui aussi le ballon dans ses filets. Mais le but est bien accordé au latéral gauche véronaisLesvont vivre une soirée difficile à l'image de Yacine Adli. Le milieu francais, titulaire pour la première fois avec le club lombard cette saison, n'a pas pu démontrer ses qualités et s'est retrouvé contraint à courir après la balle. Les Véronais ne vont cesser de pousser, mais vont manquer de réussite comme en témoigne cette tête de Piccoli qui vient s'échouer sur la barre de Tătăruşanu. Dans un grand soir, le portier roumain a très certainement été le milanais de la rencontre. Bousculé toute la seconde période, le Milan parvient tout de même à arracher les trois points sur un but de Sandro Tonalià la suite d'une contre-attaque bien amené.Un précieux succès de l'AC Milan qui s'installe sur le podium de la Serie A à trois longueurs du leader napolitain. Si dans le contenu, le Hellas s'est montré séduisant, la bande à Tameze reste toujours 18au classement avec aucune victoire sur les cinq derniers matchs.